CROLLO ROMA, CADE TETTO CHIESA SAN GIUSEPPE DEI FALEGNAMI/ Video, ultime notizie: polemiche ai Fori

Roma, crolla tetto chiesa San Giuseppe dei Falegnami al Campidoglio. Ultime notizie, tanta paura nella capitale a seguito della caduta della volta della chiesa

30 agosto 2018 - agg. 30 agosto 2018, 16.37 Davide Giancristofaro Alberti

Roma, crolla tetto chiesa San Giuseppe dei Falegnami al Campidoglio

Paura e panico nella Capitale ma per fortuna nessun ferito: rispetto invece ai danni materiali, un tetto di un Chiesa storica e così molto visitata - utilizzata poi molto per i matrimoni - sono al momento incalcolabili. La gestione dell’immobile, spiega Repubblica, è in carico al Fondo Edifici Culto del Ministero degli Interni: la chiesa nel pieno centro della Capitale sorge di fatto sopra il carcere mamertino attorno alla fine del 1500 e ad inizio 1600. Secondo quanto riportato dai Vigili del Fuoco, vi sarebbero alcuni danni al carcere “storico” appena dietro ai Fori Imperiali e al Campidoglio: sono però già scattate le polemiche in merito al crollo improvviso in una delle aree più turistiche di Roma e del mondo. «È urgente che la sindaca metta in campo un piano Marshall non solo per le strade e i ponti, ma anche per gli edifici storici, frequentati quotidianamente da moltissimi turisti, che necessitano di una manutenzione continua», ha scritto il capogruppo di Forza Italia in Campidoglio, Davide Bordoni, sottolineando la necessaria e urgente opera di messa in sicurezza degli edifici storici della Capitale. (agg. di Niccolò Magnani)

CROLLA TETTO CHIESA NEL CENTRO DI ROMA

Il tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, vicino al Campidoglio, in quel di Roma, è crollato pochi minuti fa quasi completamente. Si tratta di un cedimento che sarebbe avvenuto in maniera improvvisa, ma che fortunatamente non ha causa feriti, almeno stando alle primissime indiscrezioni circolanti. Una volta lanciato l’allarme, sono giunti sul luogo del crollo un’ambulanza e i vigili del fuoco, con la zona attorno alla chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, nel Foro Romano, che è stata transennata per evitare il passaggio delle persone ed eventuali ferimenti. La volta, come si può vedere da alcuni filmati già pubblicati, si è praticamente staccata collassando su se stessa.

NESSUN FERITO

Sul posto del crollo sono giunti anche i carabinieri del comando di Piazza Venezia, e pare che la chiesa, al momento del disastro, fosse chiusa, quindi con nessuno al suo interno, ne fedeli ne tanto meno preti, suore e altro personale ecclesiastico. Vissuti comunque attimi di paura in quella zona della capitale, anche perché il crollo è stato fragoroso e ben visibile. Non sono ancora chiare le cause di questa distruzione, forse l’incuria, forse il maltempo: una volta messa in sicurezza la zona, cominceranno le indagini per scoprire la verità.

© Riproduzione Riservata.