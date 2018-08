Salvini a Venezia “governo ‘speciale’ per Laguna”/ Protesta centri sociali: “chiudiamo ponti a razzismo”

Salvini a Venezia con Zaia per Pedemontana e non solo: "governo speciale per la Laguna”. Protesta dei centri sociali contro il Ministro in città: "chiudiamo i ponti al razzismo"

30 agosto 2018 Niccolò Magnani

Salvini a Venezia, "accoglienza" dei centri sociali (Twitter Ministro Interni)

Oggi Matteo Salvini è stato a Venezia non tanto per il Festival (“qui solo come moroso di Elisa Isoardi”, ha ammesso il Ministro innamorato, ndr) ma per incontrare il Governatore del Veneto Luca Zaia in merito a Pedemontana e tanto altro ancora: proprio discutendo della cura e del mantenimento di uno dei gioielli del mondo come la Laguna, il Ministro degli Interni avanza «è un patrimonio da tutelare magari con un governo speciale che riunisca a sé le varie competenze». Secondo Salvini, che si fa portavoce del Governo anche sul fronte Venezia, «come esecutivo ragioneremo sulla possibilità di individuare poteri speciali da assegnare a qualcuno che riassuma le competenze attualmente sparse negli uffici e abbia la responsabilità di tutelare questo gioiello». Concludendo l’intervento con il Governatore, il Ministro spiega «non va messa sotto una teca, deve restare a disposizione di tutti, tutelando però quello che è un patrimonio non solo dei veneziani, ma dell'Italia e del mondo». Sul fronte delle navi, il tema complicato dagli ultimi anni di non facile gestione della Laguna in tal senso, Salvini ammette che con il Ministro Toninelli si lavora benissimo ma è evidente che sulle navi vada messo tutto in sicurezza, «ma anche che non si possono mettere a rischio migliaia di posti di lavoro e l'indotto proveniente da milioni di turisti che portano ricchezza. La soluzione si troverà», riporta Venezia Today dell’intervento salviniano.

PROTESTA CENTRI SOCIALI CONTRO SALVINI

Durante la visita a Venezia del Ministro più discusso (ma anche più premiato dai sondaggi) del Governo Conte, torna ancora alla cronaca quotidiana il tema del razzismo: dopo i casi roboanti della nave Diciotti e Aquarius, alcuni ragazzi dei centri sociali veneti si sono dati appuntamento per protestare contro l’arrivo del vicepremier in Laguna. In particolare i ragazzi del centro sociale "Morion" hanno occupato il pontile di Palazzo Balbi, sede della giunta regionale del Veneto: hanno sventolato uno striscione (quello che vedete qui sopra in foto, ndr) dove chiedono a gran voce che Salvini non venga ammesso nella città mitteleuropea. «Questa città è antifascista e deve continare ad esserlo - hanno detto i centri sociali, circa una trentina di persone in tutto - Chiudiamo i pontili al razzismo, Salvini non è il benvenuto». Il Ministro, dopo aver firmato il protocollo per la realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana veneta, ha commentato su Twitter l’accoglienza subita: «Stamattina ad accogliermi a Venezia c'erano ben 20 "bravi ragazzi" dei centri sociali. Che tenerezza, un bacione per loro».

