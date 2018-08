Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: DI Maio sugli scudi, pensioni d'oro, Europa e Regeni (30 agosto 2018)

Ultime Notizie, Oettinger - La Presse

L'occasione è stato il viaggio istituzionale in Egitto che il vice premier Di Maio ha effettuato quest'oggi. Il politico penta stellato parlando con i giornalisti ha toccato molti temi, a partire dal caso Regeni fino alla bocciatura del taglio delle pensioni d'oro. Per Di Maio relativamente al caso del ricercatore italiano ucciso al Cairo entro l'anno arriveranno novità importanti, novità con cui ha discusso personalmente con il presidente del paese africano Al Sisi. Torna a parlare anche della ricostruzione del Ponte Morandi a Genova il vice premier e si dice sicuro che all'interno del consiglio dei Ministri passerà la sua tesi, quella che vuole i lavori affidati a Fincantieri. Pesante invece l'allusione alle affermazioni del leghista Brambilla con Di Maio pronto a "sciogliere" il patto di governo se non passerà il taglio delle pensioni d'oro.

Oettinger avvisa l'Italia

Nuovo avviso del commissario europeo Oettinger sulla minaccia del governo italiano di non ottemperare al bilancio dell'Unione Europea, dopo la vicenda di nave Diciotti. Per l'alto esponente politico l'Italia non può tirarsi indietro dal versare la sua quota di finanziamento al vecchio continente, quota stabilita da una legge approvata dal consiglio europeo. Oettinger contesta anche le cifre fornite dall'esecutivo nostrano, con Di Maio che aveva quantificato in venti miliardi di euro la cifra da versare, per il commissario fatto salvo il rientro monetario dell'Italia, la quota tricolore non supera i tre miliardi di euro. Immediata la risposta di Di Maio che dall'Egitto dove è impegnato in un viaggio istituzionale bolla le affermazioni di Oettinger come "ipocrite".

La Guardia di Finanza al ministero dei trasporti

Vuole vederci chiaro la Procura di Genova che stamani ha dato mandato alla Guardia di Finanza di operare una perquisizione all'interno del Ministero dei Trasporti, lo scopo quello di trovare documenti utili relativamente alla convenzione tra Autostrade per l'Italia e lo scorso esecutivo. I finanzieri si sono presentati non solo negli uffici ministeriali, ma anche nella sede del Provveditorato delle opere pubbliche di Liguria, Piemonte e Val d'Aosta, e della Spa Engineering. In particolare le fiamme gialle cercano verbali di commissione e indicazioni che riguardavano la manutenzione dei piloni 9 e 10 del ponte crollato, i magistrati vogliono infatti accertarsi se sia stato fatto tutto il possibile per evitare la sciagura che ha portato a 43 vittime, e all'isolamento di una parte del capoluogo ligure.

Usa l'acido cloridrico per avvelenare una collega

Erano colleghi di lavoro ma alla fine l'amicizia si è trasformata prima in guerra e poi in odio. Una donna 52enne, dipendente dell'Eni, ha cosi provato ad avvelenare un collega che di anni ne ha 41 inserendo nella sua bottiglietta d'acqua una dose di acido cloridrico. L'uomo appena ha appoggiato la bocca alla bottiglietta si è sentito immediatamente male, trasportato in codice rosso all'ospedale è stato sottoposto a lavanda gastrica, le sue condizioni non sono preoccupanti. I militari meneghini ci sono stati poco a chiudere il cerchio, operando un controllo e una perquisizione hanno ritrovato a casa della donna la siringa usata e la sostanza irritante. La donna è stata arrestata.

Oggi i Sorteggi di Champions League e l'Atalanta...

Finiti i turni preliminari oggi è il momento dei sorteggi per i gironi di Champions League. Alle ore 18.00 a Montecarlo sarà il momento delle famose palline che ci diranno i nomi degli avversari di Juventus, Roma, Inter e Napoli. Non è questo l'unico evento di attrazione della giornata dell'Italia pallonara perché stasera l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, dopo la splendida prova dello Stadio Olimpico contro la Roma, si propone di passare il turno per accedere alla fase finale dell'Europa League. La Dea è reduce dallo 0-0 dello Stadio Atleti Azzurri d'Italia contro il Copenaghen e in Danimarca deve evitare pesanti scivoloni.

