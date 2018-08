Terremoto oggi in Grecia: scossa M 5.2 sentita in Puglia/ Ultime notizie INGV, tremano anche Lecce e Brindisi

Terremoto in Grecia, scossa M 5.2 sentita anche in Puglia e in ALbania: ultime notizie e dati INGV in tempo reale. Trema il Salento, segnalazioni da Lecce a Brindisi

31 agosto 2018 Niccolò Magnani

Terremoto oggi in Grecia, sentito in Puglia (LaPresse)

Un fortissimo terremoto di grado M 5.2 è avvenuta questa mattina alle ore 9.12 ora italiana nel centro della Grecia, nella regione della Tessaglia: siamo a nord della Capitale Atene, situato nella Grecia continentale con i sismografi del centro nazionale INGV che hanno già localizzato l’epicentro nell’area di Karditsa, nei pressi del lago di Plastira. La profondità di 20 km sotto il livello del terreno ha permesso, in questo primo momento e dalle prime segnalazioni, il contenere dei danni nonostante una scossa di magnitudo così alta (la stessa di quella avvenuta in Molise negli scorsi giorni, ndr): il boato e i tremori sono durati per diversi secondi e dalla Tessaglia fino ad Atene, passando per l’Albania fino alla Puglia, hanno avvertito i tremori della scossa sismica. Il terremoto, lo ricordiamo, al momento non ha generato danni a persone o cose ma sono in corso le varie verifiche delle autorità greche e dovremo rimandare ai prossimi aggiornamenti per i maggiori dettagli.

LA SCOSSA AVVERTITA IN PUGLIA, DA LECCE A BRINDISI

Il sisma greco di grado M 5.2 Richter è stato notevolmente avvertito anche in Albania ma soprattutto in Puglia, nell’area del Salento: diverse sono state le segnalazioni arrivate dai comuni in provincia di Lecce e Brindisi, preoccupati che fosse un terremoto avvenuto a pochi chilometri da lì come epicentro. In realtà la distanza è parecchia ma la forza e l’intensità del sisma hanno fatto sembrare molto vicino l’epicentro rispetto a quello reale: come riporta Repubblica nelle flash news di questi minuti, «Numerose persone residenti nel Salento hanno sentito vibrare i pavimenti delle proprie abitazioni, per qualche secondo». Non si registrano comunque danni o feriti neanche in Puglia, come del resto verificato per ora in Albania e ovviamente in Grecia: la protezione civile, i vigili del fuoco e ovviamente anche il centro nazionale INGV sono attivi per eventuali nuove scosse di assestamento, si spera di no, in merito a quanto già successo alle ore 9.12 di questa mattina.

