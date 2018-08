AREZZO, AUTO SBANDA E FINISCE CONTRO PILONE: MORTO SULL'A1/ Ultime notizie incidente: vittima aveva 86 anni

Arezzo, auto sbanda e finisce contro pilone: un morto sull'A1. Ultime notizie, incidente mortale: un'altra persona rimasta ferita, strada chiusa al traffico

04 agosto 2018 - agg. 04 agosto 2018, 12.53 Carmine Massimo Balsamo

Immagine di repertorio (Pixabay)

L'incidente mortale verificatosi questa mattina intorno alle 6:30 sulla A1, in direzione nord, vicino all'area di servizio di Badia al Pino, nel comune di Civitella in Valdichiana (Arezzo), nel quale ha perso la vita un 86enne romano che viaggiava a bordo di un auto guidata da un 55enne di Todi (Perugia) - che non avrebbe riportato gravi ferite - sarebbe scaturito da una sbandata che ha portato la macchina a schiantarsi contro il pilone di un cavalcavia. Un impatto evidentemente violento, costato la vita all'anziano, nonostante l'arrivo sul posto dei sanitari del 118 e l'elisoccorso Pegaso allertato per l'anziana vittima, deceduta poco dopo l'incidente. Come riportato dal portale della società Autostrade per l'Italia, le code scaturite dal sinistro sono state smaltite e la circolazione sul tratto interessato è ripresa regolarmente. (agg. di Dario D'Angelo)

AREZZO, AUTO CONTRO PILONE IN A1: UN MORTO

Arezzo, auto sbanda e finisce contro pilone: un morto sull'A1. Incidente stradale mortale questa mattina, sabato 4 agosto 2018, sull’Autostrada A1 al chilometro 365 in direzione nord. Coinvolte nello scontro due persone, con i vigili del Fuoco della compagnia di Arezzo che sono immediatamente intervenuti sul posto.Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Tirreno, ha perso la vita un uomo di 86 anni: secondo una primissima ricostruzione, l’auto su cui viaggiava la vittima, guidata da un uomo di 55 anni di Todi, è sbandata nel corso del viaggio ed ha finito la sua corsa contro il pilone di un cavalcavia. Nulla da fare per l’ottantaseienne, mentre il guidatore non ha riportato gravi ferite nell’impatto.

STRADA MOMENTANEAMENTE CHIUSA E LUNGHE CODE

Firenze Post sottolinea che sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Il tratto di Autostrada è stato momentaneamente chiuso in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi. Dopo l’intervento delle forze di sicurezza, attorno alle ore 9.30 Autostrade per l’Italia ha parto il traffico su una sola corsia verso Firenze. Inevitabile la formazione di incolonnamenti: 4 chilometri di coda verso Firenze e 5 chilometri di coda verso Roma su due corsie. Sul posto, evidenzia il portale, sono giunti il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze, le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici. Secondo una primissima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo uscendo fuori dalla sede stradale, per finire la propria corsa contro il pilone di cemento.

