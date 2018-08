BAMBINA DI 10 ANNI DENUTRITA: PORTATA VIA DALL'OSPEDALE/ Torino, genitori indagati per maltrattamenti

Torino, bambina di 10 anni ricoverata per denutrizione: genitori la portano via contro il parere dei medici, che allertano la procura. E la polizia si è messa sulle loro tracce

04 agosto 2018 - agg. 04 agosto 2018, 22.58 Silvana Palazzo

Bambina denutrita: genitori la portano via dall'ospedale

I genitori della bambina di 10 anni ricoverata all'ospedale Regina Margherita di Torino per alcuni problemi dovuti ad una presunta denutrizione sono indagati. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo d'inchiesta nei confronti della coppia che martedì scorso ha portato via la bambina dall'ospedale senza il via libera dei medici. I magistrati sono in contatto con la procura dei minori che, come riportato dal Corriere della Sera, sta seguendo da vicino e nel massimo riserbo la vicenda. Il reato ipotizzato dai magistrati sarebbe quello di maltrattamenti. La bambina era ricoverata perché denutrita, ma non è in pericolo di vita. I servizi sociali avrebbero chiesto l'allontanamento dalla famiglia perché, si presume, che fosse costretta a lunghi digiuni. «Se non ci fossero motivazioni sanitarie non saremmo così preoccupati», sussurra il personale sanitario che aveva preso in cura la piccola. (agg. di Silvana Palazzo)

BAMBINA RICOVERATA PER DENUTRIZIONE: GENITORI LA PORTANO VIA

Una bambina di 10 anni è sparita dall'ospedale Regina Margherita di Torino mentre i servizi sociali attendevano l'autorizzazione da parte del Tribunale dei Minori per l'allontanamento dai suoi genitori. Sono stati proprio la madre e il padre a portarla via dal reparto insieme ad un uomo che ha dichiarato di essere il loro avvocato. È successo martedì e per la sparizione della bambina, risultata denutrita, indaga la polizia, coordinata dalla procura. Non si tratta di un rapimento, il caso si configura come un allontanamento contro il parere dei medici. Forse i genitori temevano che fosse in arrivo un provvedimento del tribunale. Gli investigatori e i medici che hanno visitato la bambina sospettano che sia denutrita perché il cibo in casa veniva usato come un premio, quindi il mandarla a letto senza cena era una punizione o ricatto. Il personale sanitario ha provato a fermare i genitori che però hanno lasciato l'ospedale.

POLIZIA SULLE LORO TRACCE

Nonostante i tentativi dei medici e l'arrivo della polizia, i genitori della bambina di 10 anni denutrita sono andati via dall'ospedale Regina Margherita di Torino con la figlia. Quando sono stati informati dai medici dei lunghi tempi necessari per portare la figlia ad una completa guarigione, i genitori avrebbero preso la decisione di portarla via. E ora nessuno sa dove siano. La direzione sanitaria ha inviato gli atti e le cartelle cliniche della bambina alla procura. Come riportato da Il Giornale, la polizia ha diramato un mandato di ricerca in tutto il territorio nazionale per ritrovare la bambina e restituirla alle cure dei medici, preoccupati per il «grave stato di malnutrizione» in cui versava. La piccola necessita di cure urgenti ed è ritenuto alto il rischio che sia in pericolo di vita. È stato creato un identikit dei ricercati, grazie alle descrizioni fornite dal personale del Regina Margherita, per aiutare gli inquirenti nella loro identificazione.

