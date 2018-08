Carlos Santamaria, a 12 anni all'università / Ecco chi è il bambino prodigio che studia Fisica biomedica

04 agosto 2018 Anna Montesano

L'Universidad Nacional Autònoma de Mèxico, attraverso il profilo twitter ufficiale. ha detto il benvenuto ad un nuovo iscritto davvero particolare. Parliamo di un nuovo corsista che ha 12 anni, si chiama Carlos Santamaria ed è un genio della Fisica. Lui intanto cerca di sminuire la notizia dimostrando grandissima umiltà: "Non sono un genio, sono un bambino felice",parole dette mentre viene preso d'assalto dai fotografi davanti alla sede dell'ateneo che risulta essere il più grande dell'America Latina. All'età di nove anni il piccolo genio ha ottenuto all'Unam un diploma per i tre moduli del corso di "Spettroscopia infrarossa", di "Risonanza magnetica nucleare" (Rmn) e "Spettroscopia di masse". Ai test di ammissione il rispondere a 105 domande esatte, il minimo per entrare era 103, gli ha permesso di iniziare un'avventura che si preannuncia ricca di soddisfazioni che avrà il suo start lunedì.

LE PAROLE DEL BAMBINO PRODIGIO

Sul profilo twitter ufficiale dell'università appare Carlos Santamaria sorridente con il peluche in mano che rappresenta la mascotte dell'ateneo. Le parole scritte in spagnole non lasciano dubbi sull'entusiasmo di un bambino che possiede un talento fuori dal comune: "Yo no soy un genio, soy un niño feliz: Carlos Santamaría, con 12 años de edad ya es un #AlumnoUNAM en licenciatura. ¡Bienvenido!" Non ci resta che augurare buona fortuna per un percorso lungo e faticoso che un bambino con la sua passione e felicità può facilmente portare a termine arrivando a raggiungere risultati straordinari.

