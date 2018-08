Esodo da bollino nero, traffico autostrade/ Ultime notizie bollettino viabilità: video, code e rallentamenti

Esodo da bollino nero per traffico, ultime notizie bollettino viabilità: lunghe code in autostrada, per i viaggiatori da registrare incubo maltempo. Un incidente in Liguria

04 agosto 2018 - agg. 04 agosto 2018, 15.32 Carmine Massimo Balsamo

Immagine di repertorio (Pixabay)

Oltre 21 milioni di italiani si sono messi in macchina per raggiungerà le località dove trascorreranno le vacanze. Di conseguenza è scattato il cosiddetto “bollino nero” sulle strade a causa dell'esodo estivo del primo weekend di agosto. Un elicottero della Polizia, ad esempio, ha registrato in un filmato il traffico sul tratto A14 verso Bari (clicca qui per vederlo). Complice il bel tempo, il traffico risulta molto intenso sin dalla prima mattina. Confermate così le previsioni che indicavano la giornata di oggi come una delle più “stressanti” per gli spostamenti. E Bologna si conferma snodo cruciale e al tempo stesso critico con significativi rallentamenti che si sono verificati, e continuano a farlo, sulla A14 tra il tratto cesenate e sulla A1 nello svincolo proprio con la A14. La percorrenza del tratto San Lazzaro-Cesena è stimato in ben due ore, soprattutto in direzione sud, in certe ore della giornata. (agg. di Silvana Palazzo)

CODE SU A1, A9 E A14

Traffico in autostrada: e sinceramente non c'è da sorprendersi viste le previsioni da bollino nero che accompagnavano tutti i bollettini sulla viabilità riguardanti l'esodo delle vacanze di agosto. Come riportato dal portale della società Autostrade per l'Italia, in questo momento a Firenze, all'altezza del km 32.966 della A1 Direttissima, sono presenti code a tratti tra Badia e Aglio KM 255 per traffico intenso. Ad Ugovizza invece, al confine di Stato della A23, autostrada Torino-Trieste-Tarvisio, la coda si registra all'altezza del km 105.2 in uscita alla barriera. Un incidente si è invece verificato poco fa sulla A12 Genova-Livorno, per la precisione al km 28.4 verso Rosignano, tra Recco e Rapallo. Chiusura riservata alla A14 Ancona-Pescara, dove si registrano code a tratti tra Porto Sant'elpidio e Grottammare per traffico intenso al km 301.8 direzione Taranto. (agg. di Dario D'Angelo)

CODE VERSO E DALLA SVIZZERA

Resta sempre complicatissima la situazione del traffico sulle autostrade in una giornata da bollino nero per l'esodo estivo. Come riportato dal portale della società Autostrade per l'Italia, ai 7 km di coda in aumento tra Como Centro e Chiasso in direzione Svizzera, dovuti ad operazioni doganali, con tempi di percorrenza di 40 minuti bisogna aggiungere infatti i 6 km con tendenza alla diminuzione, in questo caso per traffico congestionato tra Como Monte Olimpino e Como Grandate, verso Lainate. Per quanto riguarda invece la A1, code a tratti si riscontrano sulla Firenze-Calenzano, tra Aglio KM 255 e Calenzano, per traffico intenso e sulla Tivoli-Valmontone tra Nodo A1/A24 Roma-Teramo e Valmontone all'altezza del km 586.9 in direzione Napoli. Una giornata che richiede dunque molta pazienza e sangue freddo per gli automobilisti in partenza per le vacanze di agosto...(agg. di Dario D'Angelo)

7 KM DI CODA SULLA A9

Doveva essere il giorno del grande esodo per le vacanze estive, le previsioni per il traffico in autostrada erano da bollino nero e in questa prima parte di sabato 4 agosto le stime sembrano purtroppo all'altezza delle aspettative. Basta vedere quello che sta accadendo sulla A9 Lainate-Como Chiasso tra Lago di Como e Como Grandate, verso Lainate, dove si è formata una coda di 7 km per traffico congestionato. Come riportato dalla società Autostrade per l'Italia, è venuta a formasi in direzione della Svizzera anche una coda di 7 km tra Como Centro e Chiasso. Il consiglio di autostrade.it, "in alternativa ai veicoli leggeri che sono diretti in Svizzera" è quello di "valutare l'utilizzo del Valico del Bizzarone uscendo in A9 allo svincolo di Lomazzo e percorrendo poi la SP23 o il Valico del Gaggiolo in uscita sulla A8 a Gazzada e percorrendo poi la A60 e SP3". (agg. di Dario D'Angelo)

ESODO, TRAFFICO DA BOLLINO NERO

Esodo da bollino nero per traffico: le ultime notizie sul bollettino viabilità del secondo fine settimana di partenze per migliaia di italiani. Iniziato ieri, venerdì 3 agosto 2018, l’esodo è stato segnato con il bollino rosso da Anas per oggi pomeriggio e domenica mattina: riferimento in particolare agli spostamenti verso le località di villeggiatura lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l’itinerario E45 che collega i due versanti della penisola, evidenzia Repubblica. Previsti code e rallentamenti, già registrati nelle scorse ore su varie autostrade da nord a sud. Ma il traffico intenso e le lunghe code non sono le uniche opzioni che spaventano: c’è da calcolare anche il rischio maltempo, con la concreta ipotesi di improvvisi nubifragi e bombe d’acqua durante il viaggio.

LUNGHE CODE

E’ il primo fine settimana di agosto e dobbiamo già segnalare alcune lunghe code sul nodo autostradale. In particolare quello ligure: come evidenziato dai colleghi de Il Secolo XIX, intorno alle ore 9.00 in A26 si sono formate lunghe code per traffico intenso da Masone fino al bivio per l’A10 in direzione sud. Code anche in A12 tra Recco e Chiavari e in A10 tra Varazze e Celle Ligure, mentre segnaliamo 4 chilometri di incolonnamento tra Savona e Spotorno, tra le mete marittime più frequentate degli italiani. Infine, vi riportiamo di un incidente verificatosi nelle prime ore della giornata sulla A10: nessun ferito grave nello scontro avvenuto tra l’uscita e l’entrata di Chiavari sulla carreggiata sud della Genova-Rosignano.

© Riproduzione Riservata.