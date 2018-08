Foggia, furgone contro tir carico: morti 4 braccianti/ Video, ultime notizie incidente: due vittime di 20 anni

Foggia, incidente stradale: morti 4 braccianti, migranti che avevano appena finito di lavorare. Ultime notizie: scontro frontale con tir carico di pomodori

04 agosto 2018 - agg. 04 agosto 2018, 21.50 Silvana Palazzo

Foggia, incidente stradale

Stavano tornando dalle campagne dove sin dalle prime luci dell'alba avevano raccolto pomodori, poi il terribile incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 105, tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri, nel Foggiano. L'impatto è avvenuto intorno alle 15.30 al bivio tra Ascoli e Castelluccio. Due delle vittime sono giovanissime: avrebbero circa 20 anni, secondo TRM Network. Nell'impatto il carico di pomodori è finito sull'asfalto, la cabina dove si trovava il conducente del tir si è ribaltata in un campo mentre il furgone che trasportava i braccianti si è trasformato in un groviglio di lamiere. Fai Cisl esprime «grande dolore», ma al tempo stesso afferma di voler sapere «se ci sono responsabilità, se è stata una tragica fatalità o se si poteva evitare, se il trasporto era regolare oppure se i lavoratori erano stipati nel furgone perché arruolati da caporali, come accade purtroppo ancora molto spesso». Come riportato da La Stampa, si indaga anche per accertare se i quattro braccianti di nazionalità africana morti e gli altri rimasti feriti fossero assunti regolarmente o invece vittime del caporalato nelle campagne. (agg. di Silvana Palazzo)

NESSUNO DI LORO CON DOCUMENTI

Strage di braccianti extracomunitari nel Foggiano. Quattro sono morti e altri sei sono rimasti feriti nell'incidente stradale tra un furgone chiuso, con a bordo otto migranti che avevano finito di lavorare nei campi, e un tir carico di pomodori. Tra i feriti, come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, ci sarebbe anche il conducente del tir che trasportava il carico di pomodori rovesciatosi dopo il violento impatto. Proveniva da Foggia nel tratto della strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio del Sauri. Tre extracomunitari sono morti sul colpo, mentre un quarto è deceduto in ospedale. Le vittime sono cittadini nordafricani. Le quattro persone ricoverate agli Ospedali Riuniti di Foggia sono in prognosi riservata mentre la quinta persona, a quanto pare il conducente del tir, è rimasta ferita ma non modo non grave. Nessuno di loro aveva con sé documenti, e questo complica la loro identificazione. Clicca qui per il video dopo l'incidente stradale. (agg. di Silvana Palazzo)

FOGGIA, INCIDENTE STRADALE: MORTI 4 BRACCIANTI

Incidente stradale mortale in Puglia. Nel pomeriggio di oggi, sabato 4 agosto, quattro persone sono decedute e altrettante sono rimaste ferite per uno scontro tra un furgone e un tir. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 105, nelle vicinanze di Castelluccio dei Sauri nel Foggiano. Le vittime sono tutti migranti impiegati nella raccolta dei pomodori. Si tratterebbe di cittadini africani, ma le operazioni di identificazione risultano molto difficili perché pare che non avessero documenti di riconoscimento. Stando alle prime informazioni, riportate da Repubblica, sembrerebbe che il furgone con a bordo i braccianti si sia scontrato frontalmente con un autoarticolato che trasportava pomodori. L'impatto è stato terribile e ha avuto conseguenze drammatiche per le persone coinvolte. I quattro braccianti agricoli sono morti sul corpo, gli altri tre sono stati soccorsi e trasportati agli Ospedali Riuniti di Foggia.

SCONTRO FRONTALE CON TIR CARICO DI POMODORI

Sono gravi le condizioni dei tre braccianti agricoli rimasti feriti nell'incidente avvenuto nel pomeriggio nel Foggiano. Altri quattro sono morti, mentre è illeso il conducente del tir. Sul posto, come riportato da Repubblica, sono intervenuti vigili del fuoco, che si sono occupati dell'estrazione dalle lamiere dei corpi delle vittime, e il personale del 118, che si è invece preso cura dei feriti. Il traffico in quel tratto di strada risulta rallentato a causa dell'incidente e per le sue conseguenze. Il carico di pomodori si è completamente riversato sull'asfalto dopo l'impatto. Le indagini sono, invece, affidate agli uomini della polizia stradale. Stando ad una primissima ricostruzione dell'incidente stradale, riportata da Foggia Today, il camion che proveniva da Foggia avrebbe occupato la corsia del furgone che invece percorreva la strada di Ascoli Satriano: inevitabile lo scontro.

© Riproduzione Riservata.