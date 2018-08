Fondi Lega, Anm contro Salvini "no interferenze lavoro pm"/ Ultime notizie: "nessuno spreco di denaro"

Matteo Salvini (LaPresse)

Fondi Lega, Anm contro Matteo Salvini "no interferenze lavoro pm": botta e risposta tra l’associazione Nazionale Magistrati e il segretario federale del Carroccio. In corso l’indagine sui 49 milioni di euro della Lega che sono ‘spariti’, una vicenda sulla quale si è espresso duramente negli ultimi tempi il ministro dell’Interno, che ha marchiato come “spreco di denaro” l’indagine dei pubblici ministeri. Attraverso una nota, riportata dai colleghi dell’Ansa, la Giunta dell’Anm ha commentato: “I magistrati svolgono le attività che prevede la legge e sempre per l'accertamento dei fatti e dunque non solo, quando effettuano gli approfondimenti necessari, non sprecano il denaro dei cittadini, ma al contrario svolgono la propria azione sempre ed esclusivamente proprio nell'interesse dei cittadini. Auspicare poi, come è stato fatto in questo caso, forme di risarcimento a carico dei magistrati come conseguenza della loro attività risulta assolutamente fuori luogo e appare come una inammissibile e inaccettabile interferenza nel lavoro dei colleghi della Procura di Genova”.

BOTTA E RISPOSTA ANM-SALVINI

La nota dell’Associazione Nazionale Magistrati arriva il giorno dopo le dichiarazioni polemiche di Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno e vice premier del Governo Giuseppe Conte ha commentato ai microfoni di Sky TG 24: “Faccio un appello alla Procura di Genova: visto che abbiamo tanti soldi in giro per il mondo, di cui io non sono a conoscenza perché non ci sono, se mi dite dove sono…”. Un attacco ironico contro il lavoro del pubblico ministero: “Io dico che se voi siete certi che ci sono e state spendendo denaro pubblico per andare a cercare soldi e conti correnti che non ci sono, spero che poi qualcuno risarcisca gli italiani per questo denaro pubblico speso e sprecato cercando dei conti inesistenti”. Oggi arriva la replica dell’Anm: il botta e risposta prosegue dopo lo scontro a distanza delle ultime settimane, la questione Fondi Lega continuerà a fare discutere aspramente…

