Incendio a Palermo: fulmine abbatte albero, deposito in fiamme/ Video ultime notizie: zona invasa da fumo nero

Incendio a Palermo: fulmine abbatte albero e deposito va in fiamme, video. Ultime notizie: zona invasa da fumo nero e intenso, visibile da diverse parti della città

04 agosto 2018 Silvana Palazzo

Un incendio è divampato a Palermo a causa di un fulmine che ha abbattuto un albero in via Pomara, durante il nubifragio che sta interessando il capoluogo siciliano in queste ore. Nella zona si era scatenata una tempesta di acqua e fulmini. L'albero è caduto in fiamme su un deposito che ha preso fuoco. Le fiamme si sono propagate verso le pedane in legno di un deposito di frutta e ad alcuni camion parcheggiati. I residenti hanno subito chiamato la centrale operativa segnalando una colonna di fumo molto grande, visibile infatti da diverse parti della città. Sul posto sono accorse, come riportato da Repubblica, quattro squadre dei vigili del fioco che stanno provando ad arginare l'incendio. In via Pomara è arrivata anche la squadra del nucleo Nbcr che si occupa della rilevazione delle emissioni nocive nell'aria. I carabinieri e gli agenti di polizia hanno circondato la zona invasa dal fumo nero e intenso.

FULMINE ABBATTE ALBERO, INCENDIO IN DEPOSITO

Temporali si sono abbattuti sulla Sicilia nelle ultime ore. La pioggia che ha colpito Palermo ha portato con sé infatti un'intensa attività elettrica. E i fulmini caduti hanno confermato la loro pericolosità. A Villabate, nei pressi dell'autostrada A19, i maggiori problemi. Un incendio è divampato in un deposito per un fulmine che si è abbattuto su un albero. In quel momento nella zona c'era un temporale violento. Il fuoco ha poi raggiunto un'area dove erano parcheggiati anche dei mezzi pesanti, accanto a delle pedane in legno. Una densa colonna di fumo è visibile non solo in paese ma anche dall'autostrada A19 e dalla zona di via Messina Marine. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco.

