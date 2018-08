LEGIONELLA, BRESSO: VITTIME SALGONO A 4/ Ultime notizie: morto 89enne. L'esperto,"mai tanti contagi in Italia"

Legionella, Bresso: vittime salgono a 4: ultime notizie, morto un anziano di 89 anni. La gente vive con l'incubo di fare una doccia. L'esperto conferma, "mai tanti casi in Italia".

C'è una cittadina alle porte di Milano, che di nome fa Bresso, i cui abitanti da qualche tempo devono convivere con la paura di farsi una doccia calda. Tutta colpa della legionella, l'infezione che si contrae respirando goccioline di acqua infetta che dal 10 luglio è diventata un vero e proprio incubo per tutta la popolazione. E adesso, con la morte di un anziano di 89 anni deceduto venerdì sera all'ospedale Bassini, il conto delle vittime è salito fino a 4. Le prime due persone, due anziani, erano state colpite dall'infezione e decedute nel giro di 48 ore, a causa delle complicanze derivanti dal contatto con il batterio, mentre il giorno seguente la stessa sorte era capitata ad una donna di 84 anni. Ma a dare la dimensione di quello che rischia di diventare un vero e proprio allarme è probabilmente il numero di contagi registrati in Italia: al momento si sono ammalate 52 persone. Un numero preoccupante, in attesa di capire come difendersi...

L'ESPERTO, "MAI TANTI CASI IN ITALIA"

L'allarme legionella che sta interessando soprattutto la città di Bresso, ancora di più dopo che il conto delle vittime è salito a 4 e gli ammalati costretti a letto sono 52 non può essere sottovalutato. Ecco che allora si sta cercando di risalire alle cause che hanno portato ad un deciso aumento dei casi di contagio, con il dispiegamento di una task force di 30 esperti dell'Ats di Milano chiamata ad individuare la fonte dell'acqua infetta. Nel frattempo, però, è Oscar Di Marino, tra i massimi esperti a livello nazionale, a non nascondere le preoccupazioni per questo fenomeno. Sentito da Il Corriere della Sera, l'esperto ammette: "È la prima volta in Italia che si registra un numero così elevato. Il problema nasce perché qualcuno non ha osservato le norme tecniche di buona manutenzione degli impianti idrici o aeraulici. Vi sono dunque dei responsabili per queste morti?

