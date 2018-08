Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto, 10eLotto, 4 agosto 2018: numeri vincenti!

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 4 agosto: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.93/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

04 agosto 2018 - agg. 04 agosto 2018, 20.39 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

I numeri vincenti del Lotto, 10eLotto e del Superenalotto sono ora noti. Il momento è arrivato per capire se qualche fortunato abbia indovinato la combinazione fortunata capace di regalare il jackpot del Superenalotto. E allora, ecco qui sotto i numeri vincenti, così che possiate controllare i vostri ipotetici terni e il 10eLotto. Ma ricordatevi, vi serva il nostro “in bocca al lupo” e il nostro consiglio: controllate in ogni caso i vostri tagliandi anche in ricevitoria. E che la fortuna vi assista!

Estrazione 10eLotto n°93 del 04/08/2018

3 - 4 - 10 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 34 - 40 - 41 - 44 - 49 - 51 - 52 - 61 - 69 - 83

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 83

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 83 - 10

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 93 del 04/08/2018

COMBINAZIONE VINCENTE

64 39 23 84 56 53

NUMERO JOLLY

22

SUPERSTAR

90

Estrazione n°93 del 04/08/2018 NAZIONALE 51 29 85 42 43 BARI 83 10 15 87 68 CAGLIARI 52 4 17 66 26 FIRENZE 10 49 44 47 21 GENOVA 49 19 40 32 53 MILANO 20 3 10 82 80 NAPOLI 41 69 24 59 17 PALERMO 51 52 86 16 90 ROMA 34 22 43 6 5 TORINO 49 21 40 38 66 VENEZIA 61 24 3 40 75

I RITARDATARI

Tra Superenalotto, 10eLotto e Lotto c'è l'imbarazzo della scelta per tentare la sorte e sperare in una vincita milionaria. Cerchiamo però di dare una mano alla dea bendata andando a vedere quali sono i numeri ritardatari nel gioco del Lotto, e cioè quelli che per il calcolo delle probabilità dovrebbero avere maggiori chances di essere estratti. Sono sempre cinque i numeri appartenenti al cosiddetto "club dei 100", ma molto presto questa lista rischia di allungarsi. Il primatista assoluto resta il numero 82, assente sulla ruota di Firenze da 146 estrazioni. In seconda posizione abbiamo il 18 sulla ruota di Venezia, che non fa capolino tra gli estratti da 123 concorsi. Terza e quarta piazza rispettivamente per il 54 sulla ruota di Torino, ritardatario da 112 estrazioni, e dal 9 sulla ruota di Venezia, che lo segue ad un'incollatura (111). Chiude la top five il numero 12 sulla ruota Nazionale, scomparso dai radar da 102 estrazioni del Lotto. (agg. di Dario D'Angelo)

CRECE L'ATTESA DELLA PROSSIMA ESTRAZIONE

La prima settimana di agosto sta per finire e ci prepariamo ad un nuovo concorso del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto. Qualcuno degli appassionati diventerà il nuovo vincitore grazie all'appuntamento di questa sera, che con una nuova estrazione rivelerà quali saranno i numeri vincenti divisi per ogni Ruota. Le regioni si aspettano invece di scoprire se la Lombardia si confermerà ancora una volta sul podio delle vincite. Nell'ultimo concorso l'abbiamo infatti vista superare gli 1,8 milioni di euro grazie ad oltre 35 mila vincite, distaccando di molto la successiva Campania. La seconda in classifica ha superato infatti di poco i 910 mila euro in montepremi, per un totale di meno di 14 mila vittorie. Sfiora per pochissimo invece le 15 mila vincite il Lazio, con un bottino da più di 882 mila euro, mentre la Sicilia supera la soglia dei 15 mila tagliandi vincenti, ma si ferma a poco più di 821 mila euro per quanto riguarda i premi distribuiti. Si conferma all'ultimo posto della Top 5 il Piemonte, con poco più di 753 mila euro di ammontare finale e 14.227 vittorie.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto è pronto a tenere banco anche questa sera grazie ad un nuovo concorso. I numeri vincenti e la sestina più ambita dai giocatori della Sisal ritorneranno oggi per regalare un po' di fortuna a tutti gli appassionati della Sisal. Il valore del montepremi è di 22,4 milioni di euro, a cui si aggiungono anche i premi abbinati alle quote secondarie. L'ultimo appuntamento ha visto il 4+ salire al primo posto della classifica, con un premio da 35.851 euro e 9 giocatori vincenti, mentre solo 5 appassionati hanno centrato il 5, del valore di 30.629,38 euro. Scende fino a quota 2.682 euro il premio del 3+, indovinato da 115 vincitori, mentre sono 505 i giocatori a realizzare i 358,51 euro del 4. I tagliandi vincenti del 3 sono 18.438, mentre il premio del 2 è ritornato a quota 5 euro, indovinato da 298.340 appassionati. Sono invece 22.698 i tagliandi fortunati collegati alla vincita dello 0+, come sempre del valore di 5 euro, mentre 10.901 vincitori hanno imbroccato i 10 euro dell'1+. Si chiude ancora una volta con i 100 euro che il 2+ ha regalato a 1.770 giocatori.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo vicini alla nuova estrazione del Lotto e come sanno bene tutti i giocatori della Sisal, bisogna accelerare i tempi per trovare i numeri da giocare questa sera. La smorfia napoletana ci viene ancora una volta in aiuto, per rivelarci i numeri estratti dalla news scelta dalla nostra Rubrica. Parliamo questa volta di piramidi e faraoni. Qual è la piramide più antica del mondo? Sembra che sia quella di Zoser, un faraone che è stato omaggiato con una struttura di sei gradoni realizzati in granito, con l'aspetto di tombe allineate dalla più grande alla più piccola. Il faraone dovrebbe essere vissuto inoltre attorno alla seconda metà del 2.600 a.C., anche se la piramide a lui dedicata ha una popolarità inferiore a quelle presenti nella piana di Giza e realizzate per Micerino, Chefren e Cheope. Queste magnifiche strutture nascondono inoltre dei misteri ancora da risolvere e rappresentano tecnologie avanzate, realizzate con tecniche che ancora oggi sono considerate rivoluzionarie. Uno dei dubbi maggiori infatti è come siano stati posizionati manufatti di grandezza e peso così imponenti, in un'epoca in cui gru e macchinari di costruzione non esistevano ancora. Vediamo cosa ci svela la smorfia: abbiamo la piramide, 4, il gradino, 6, la tomba, 5, il faraone, 8, e l'omaggio, 90. Come Numero Oro scegliamo invece la divinità, 2.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto e Jackpot sono il perno della serata di tutti i giocatori, che oggi assisteranno ad una nuova estrazione. Il dubbio atroce che colpisce gli appassionati ancora una volta non riguarda però la presenza della sestina vincente, nonostante le numerose assenze registrate fino a questo momento. Il concorso e la vittoria delle quote in palio, di qualsiasi entità, implicano infatti il dubbio su come spendere una piccola fetta della vincita finale. La nostra Rubrica è già pronta per offrirvi un'idea, a partire dai progetti lanciati su KickStarter. Parliamo di Storyball, il gioco più piccolo al mondo in grado di sfruttare la fantasia dei più piccoli. Adatto ai bambini dai 4 ai 10 anni, Storyball permette di giocare con la propria immaginazione, divertirsi ed imparare grazie alla tecnologia screen-free. Una volta che il bambino prende in mano Storyball, entrerà in un modo attivo per completare sfide, partecipare a quiz divertenti ed immergersi in un'avventura con i suoi personaggi preferiti. L'asta durerà ancora solo per 4 giorni, mentre il goal di meno di 26 mila euro è già stato raggiunto.

