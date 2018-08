Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 4 agosto 2018: Scorpione, momento giusto per le nuove storie

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 4 agosto 2018. Previsioni segno per segno: momento giusto per lo Scorpione per iniziare nuove storie. Il Cancro recupera le forze

04 agosto 2018 Fabio Belli

Paolo Fox (foto LaPresse)

Le previsioni dell'Oroscopo di Paolo Fox, segno per segno, per la giornata di sabato 4 agosto 2018. Per i Pesci in questo fine settimana vi sarà un bel recupero delle emozioni. Venere da lunedì non sarà più in opposizione. I sentimenti saranno positivi. Quello che nasce in questo momento sarà importante per il futuro. Se avete dei grandi progetti ora è il momento di porre le basi. Per il Sagittario queste due giornate del fine settimana sono molto interessanti. Mercurio e Sole appaiono molto positivi per il vostro segno. Quando siete pieni di forza la prima cosa che volete fare è viaggiare. Organizzate qualcosa di positivo con una persona amata. Per la Vergine sabato e domenica sono delle giornate fondamentale per chi decide di spostarsi.

AMORE AL TOP PER...

Per il Cancro in questo momento vi è un grosso recupero delle vostre forze. Agosto è un mese di passaggio, soprattutto per l'ambito sentimentale, dato che vi possono essere dei ripensamenti soprattutto nell'ambito sentimentale. Prima però di effettuare dei grandi cambiamenti è il momento di rifletterci. Amici dello Scorpione, se cercate delle nuove conoscenze questo è il momento giusto per nuove storie. Settembre e ottobre saranno dei mesi di recupero e di conferma. Per l'Ariete agosto è un mese molto strano per i sentimenti. In questo momento ci possono essere dei contrasti. Se questi appaiono piccoli e riguardano il rapporto con la famiglia e i parenti allora potete andare avanti. Se invece questi disaccordi sono dovuti al fatto che sentite meno l'amore per la persona che vi sta affianco allora questo mese vi porterà a prendere delle decisioni.

LAVORO AL TOP PER...

Per i Gemelli il fine settimane appare in pieno recupero. Dal punto di vista lavorativo le cose vanno meglio. Agite in modo molto repentino nel concludere un accorso. Sfruttate la vostra creatività e agite entro ottobre. Amici dell'Acquario, siete leggermente agitati ed elettrici. Urano vi sta portando a dei cambiamenti. Vi sono delle scelte da fare. Da una parte non lasciate le vecchie situazioni per qualcosa di nuovo, dall'altro lasciatevi travolgere però dalla forza di queste nuove realtà. Dal punto di vista economico vi sono delle spese aggiuntive. Per il Toro l'ambito lavorativo invece appare fermo. Saturno però vi illumina e questo vi può dare la forza di raggiungere qualche obiettivo. Non è però arrivato il momento più opportuno per fare un salto di qualità in ambito lavorativo.

© Riproduzione Riservata.