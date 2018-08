San Piero Patti, case in vendita a 1 euro/ Messina, ecco il progetto contro lo spopolamento

San Piero Patti, il duomo (Wikipedia)

San Piero Patti, case in vendita a 1 euro: un’altra iniziativa, questa volta in provincia di Messina, per combattere lo spopolamento. Come accaduto a Casoli e a Ollolai in passato, il movimento San Piero in Comune ha proposto e ottenuto in Consiglio Comunale l’unanimità del civico consenso nebroideo sul “Progetto delle case a 1 euro”: come sottolineato dai colleghi de Il Sicilia, l’iter è stato approvato, sindaco e Giunta incaricati a porre in essere una serie di atti amministrativi al fine di censire le abitazioni fatiscenti e abbandonate. Il Comune, dunque, farà da intermediario tra domanda e offerta immobiliare: fornito l’incarico inoltre per predisporre agevolazioni fiscali finalizzate a favorire gli interventi di ristrutturazione necessari. Una battaglia, quella contro lo spopolamento, che continua in Italia: ecco la nuova iniziativa nel Messinese…

Il movimento San Piero in Comune è rappresentato in Consiglio Comunale da Gian Luca Camuti, Cinzia Pagliazzo, Enzo Biondo e Francesco Pagana, con il primo che è intervenuto ai microfoni di Tg Com 24 per presentare il progetto: "Il piano è stato approvato lo scorso 30 luglio 2018 dopo essere stato presentato ad inizio mese e annunciato nel corso della campagna elettorale del 2017. Vogliamo rendere virtuosa una idea già testata in altri comuni della Sicilia come Gangi e Salemi. Abbiamo ricevuto nel giro di poco tempo alcune chiamate di persone interessate, sia da parte di persone di altre regioni che dalla Germania". Un progetto che punta anche a stimolare l’economia edile e artigiana locale: case a 1 euro per coloro che vorranno immergersi nell’incontaminato verde dei Nebrodi, con il mare di Patti Marina distante appena quindici minuti. Segnaliamo che per ottenere maggiori informazioni è possibile scrivere una e-mail all’indirizzo di posta elettronica case1euro.sanpieropatti@gmail. com.

