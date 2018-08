ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: M5s, spaccatura sull'obbligo ai vaccini (4 agosto 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: il fronte grillino si spacca sul tema vaccini. Calciomercato, doppio colpo per la Fiorentina: arrivano Pjaca e Mirallas (4 agosto 2018)

04 agosto 2018 Fabio Belli

Vaccini, si spacca il fronte grillino (foto LaPresse)

La Senatrice Fattori non vota il decreto milleproroghe, decreto che tra l'altro contiene la nuova direttiva sui vaccini, e non lo fa in aperto contrasto verso il suo gruppo parlamentare. Lapidaria la spiegazione che parla di un indignato voto contrario, per una donna e mamma che ha fatto sui vaccini la sua lotta personale. Non è la prima volta che la Fattori entra in contrasto con la linea di partito, lo aveva già fatto candidandosi contro Di Maio alle primarie e contestando duramente la modifica dello statuto che di fatto ha dato ampi poteri al capo politico del movimento. La Senatrice che aveva contestato anche molto duramente Casaleggio, aveva nei mesi scorsi scritto una lettera aperta a Grillo, non ricevendo dall'ex comico nessuna risposta.

Conte e Di Maio stoppano Fontana

Una modifica, quella alla legge Mancino, che non s'ha da fare. Questo tra le righe è quello che il premier Giuseppe Conte e il vice premier Luigi Di Maio lanciano all'altro uomo forte del governo, il Ministro Fontana. Per i due esponenti in quota Movimento Cinque Stelle la modifica della legge Mancino non è una priorità del governo pentastellato, diversamente la pensa Fontana per la quale la legge va immediatamente abolita. Fontana inizialmente aveva ricevuto la sponda positiva del ministro dell'Interno Salvini, il leader del carroccio poi prudentemente si è trincerato dietro il contratto firmato prima del giuramento per allinearsi con il presidente del consiglio. Non è la prima volta che Fontana lancia idee in antitesi con l'esecutivo, scalpore aveva fatto qualche mese fa la sua idea di coppia di fatto e aborto.

Grave danno ambientale a Pietrasanta

Tutto è avvenuto in pochi secondi, prima le fiamme che hanno avviluppato un capannone pieno di materiale plastico e poi la grande nube di fumo nero che in pochi minuti ha coperto tutta la Versilia. Immediati i soccorsi con i vigili del fuoco intervenuti massicciamente, ma l'incendio ormai era divampato e le fiamme sono state domate solamente nel primo pomeriggio. Intanto la protezione civile ha fatto partire l'allarme per danno ambientale, consigliando alle persone di barricarsi dentro le case e di non aprire le finestre ne tanto meno utilizzare i condizionatori. Dalle prime informazioni le fiamme sembrerebbero essere partite a causa di un corto circuito. La nube ha portato alla chiusura dell'autostrada, in serata la situazione è tornata alla normalità.

Grave Niki Lauda

Sono gravissime le condizioni dell'ex campione di Formula Uno Niki Lauda sottoposto a trapianto polmonare. L'attuale presidente onorario della Mercedes era stato ricoverato per un virus polmonare presso la Allgemeines Krankenhaus di Vienna, qui però le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate richiedendo il trapianto di entrambi i polmoni. Lauda che per il momento è in coma indotto ha 69 anni e per i sanitari potrebbe riprendersi completamente qualora riuscisse a superare la delicata fase del rigetto. Il virus polmonare sembrerebbe, da alcune indiscrezioni, essere stato contratto durante una vacanza ad Ibiza.

Calciomercato, doppio colpo Fiorentina

In un calciomercato finora molto attivo per le squadre italiane, piazza un doppio colpo anche la Fiorentina che preleva l'attaccante croato Marco Pjaca dalla Juventus e l'esterno offensivo Kevin Mirallas dall'Everton. Due rinforzi molto importanti per Stefano Pioli, ma Federico Chiesa resta sul mercato. Le milanesi continuano a muoversi, in particolare l'Inter continua a coltivare la clamorosa pista Modric, dopo il passaggio di Vidal al Barcellona. La Juventus sogna il ritorno di Paul Pogba, ma il Manchester United, che già una volta lo ha perso a parametro zero in favore dei bianconeri, spara alto per il francese.

© Riproduzione Riservata.