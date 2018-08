Venezia, incidente motoscafo-barca pescatori: 2 morti/ Ultime notizie: ragazzi alla guida non erano ubriachi

Venezia, scontro motoscafo-barca di pescatori: due morti e quattro feriti. Le ultime notizie sull'incidente mortale in Laguna, ecco cos'è successo ieri sera

04 agosto 2018 - agg. 04 agosto 2018, 18.12 Carmine Massimo Balsamo

Immagine di repertorio (Pixabay)

Erano impegnati in una battuta di pesca Renzo Rossi e Natalino Gavagnin, entrambi 60enni di Castello, Venezia, i due amici che ieri sono morti dopo uno scontro con un motoscafo in Laguna. Ad occupare la barca che ha investito i due pescatori vi erano due coppie di veneziani, due ragazzi e due ragazze tra i 20 e i 25 anni che, come riportato da Il Messaggero, da quel che si è appurato in una prima ricostruzione dei fatti, viaggiavano però ad alta velocità. Vista l'ora notturna dell'impatto, le 23:30 di ieri, e il fatto che a bordo del natante che ha investito il barchino vi erano dei ragazzi, qualcuno aveva ipotizzato che i giovani alla guida avessero alzato il gomito. Da quel che emerge, però, i giovani sono stati sottoposti all'alcoltest che ha dato esito negativo: i ragazzi, dunque, non erano in stato di ebbrezza. (agg. di Dario D'Angelo)

IL MESSAGGIO DEL SINDACO

Si continua a parlare dell’incidente tra un motoscafo e una barca di pescatori avvenuto la scorsa notte a Venezia, che ha causato due morti. Il Governatore del Veneto Luca Zaia ha chiesto che ci siano regole più severe e maggiori controlli per evitare nuove tragedie. Non è chiaro però, dall’intera dinamica dell’incidente, di chi sia la responsabilità di quanto accaduto e se sarebbe stato possibile evitare, con un’intensificazione dei controlli, l’evento nefasto. Il Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha diffuso una dichiarazione a proposito di quanto verificatosi: “A nome mio, della città di Venezia e di tutta la Città metropolitana esprimo alle famiglie delle due vittime dell’incidente di questa notte, il più sincero cordoglio. Ai feriti arrivi l’augurio di pronta guarigione. Gli inquirenti accertino le responsabilità di quanto accaduto, a noi, oggi, non resta che un pensiero commosso nella speranza che quanto successo non abbia più a ripetersi”. (aggiornamento di Bruno Zampetti)

INCIDENTE VENEZIA, 2 MORTI E 4 FERITI

Il bilancio dello scontro verificatosi a Venezia tra un motoscafo ed una barca di pescatori continua ad aggiornarsi in negativo. Il violento impatto ha provocato due morti, ma ci sono anche 4 feriti, le cui condizioni sono tutte da verificare. Le vittime sono due pescatori che sono stati soccorsi subito dalle autorità, ma purtroppo non ce l'hanno fatta. Avevano sessantanove anni, appassionati di pesca ed erano usciti venerdì sera per una battuta di pesca. Le prime ricostruzioni raccontano che la barca dei pescatori stazionava nella zona della Bocca di porto del Lido, dove si è poi verificato il tragico incidente. Sono ore di tensione a Venezia, intanto le barche sono state sequestrate per le indagini. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

NUOVI AGGIORNAMENTI

Giungono nuovi aggiornamenti sul tragico incidente verificatosi a Venezia nella notte tra 3 e 4 agosto 2018: scontro tra un motoscafo e una barca di pescatori, decedute due persone e ferite altre quattro. Secondo quanto raccolto dai colleghi dell’Ansa, l’imbarcazione che ha travolto ed ucciso i due pescatori viaggiava ad alta velocità. A bordo del motoscafo quattro giovani veneziani, due ragazzi e due ragazze, che sono stati trasportati all’Ospedale Santi Giovanni e Paolo per accertamenti. Nulla di grave per loro: sono stati dimessi dopo essere stati medicati per lievi escoriazioni. I quattro sono stati sottoposti all’alcoltest, mentre l’imbarcazione è stata sottoposta a sequestro e trasportata al cantiere della Marina Militare dell’Arsenale insieme alla barca dei pescatori. L’indagine, infine, è coordinata dal sostituto procuratore Giovanni Zorzi. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

2 MORTI, 4 FERITI

Venezia, scontro motoscafo-barca di pescatori: due morti, tragedia nella Laguna di Venezia. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, giovedì 3 agosto 2018: secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, un motoscafo e un barchino di pescatori si sono scontrati attorno le ore 23.50 nella zona di Sant’Andrea San Nicoletto. Un incidente in cui hanno avuto la peggio due pescatori. Il corpo di uno dei due pescatori è stato rinvenuto immediatamente dai vigili del fuoco e trasportato dal personale del Suem in ospedale, ma è morto poco dopo; l’altro, invece, è stato recuperato senza vita dopo circa un’ora di ricerche. Sono quattro, infine, le persone ferite: sono state prontamente assistite dal personale medico del 118 accordo.

VENEZIA, INCIDENTE TRA MOTOSCAFO E BARCA

Giunge una prima ricostruzione dell’accaduto, riportata da il Corriere della Sera. La barca dei pescatori sarebbe stata ferma nella zona della Bocca di porto dal Lido, quando ad un certo punto sarebbe stata investita dal motoscafo, che vedeva a bordo quattro persone. Come vi abbiamo già segnalato, la prima vittima, il sessantenne R. R. residente a Venezia, è stato recuperato subito e trasportato in idroambulanza all’ospedale dei Santi Giovanni e Paolo: i medici però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’altro pescatore deceduto invece è stato rinvenuto solo attorno le ore 1.25 nei pressi della darsena Marina di Sant’Elena. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, con le condizioni dei quattro feriti che però non sembrano destare preoccupazione.

© Riproduzione Riservata.