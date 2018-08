Violenza sessuale: due 15enni indagati/ Ultime notizie Piacenza: avrebbero molestato due compagne di scuola

Piacenza, violenza sessuale: due 15enni indagati dalla procura dei minori di Bologna. Avrebbero molestato due compagne di classe a scuola. Le ultime notizie

04 agosto 2018 Silvana Palazzo

Violenza sessuale: due 15enni indagati a Piacenza

Due ragazzi di 15 anni sono indagati per violenza sessuale di gruppo dalla procura dei minori di Bologna. L'accusa è di aver molestato due compagne di classe a scuola. Le vittime si sono rivolte ad un'insegnante e poi al preside, che ha informato la procura. I due studenti, iscritti ad una scuola superiore di Piacenza, sono stati ascoltati dai carabinieri, ma si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. I militari intanto indagano per ricostruire i dettagli di questa vicenda. Dovranno, ad esempio, capire se gli episodi di molestie denunciati dalle ragazze siano avvenuti in classe durante le lezioni, o in altri momenti, all'interno comunque dell'istituto scolastico. Questa delicata vicenda ha provocato anche la reazione della scuola che, pur muovendosi con discrezione, ha emesso provvedimenti disciplinari contro i due studenti.

VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO: DUE 15ENNI INDAGATI

Maggiori particolari su questa vicenda li ha forniti il sito locale piacenza24, secondo cui i due liceali indagati avrebbero approfittato dell'assenza del professore, dopo il suono della campanella, per avvicinare due compagne di scuola e cominciare a palpeggiarle e a strofinarsi, toccando loro il seno. I fatti risalgono a gennaio e vedono protagonisti due 15enni. Le vittime sono coetanee. Ora i due adolescenti sono indagati per violenza sessuale di gruppo. Tutto sarebbe accaduto al termine delle lezioni, dopo il suono della campanella. Le due ragazzine hanno raccontato tutto ad un professore che a sua volta ha segnalato l'episodio alla preside, la quale ha avvisato i carabinieri. Sono stati avviati gli accertamenti del caso. Sulla vicenda vige il massimo riserbo e le indagini sarebbero tuttora in corso per verificare l'esatta dinamica dei fatti e per capire se si tratta di un episodio unico o di una condotta reiterata nel tempo.

