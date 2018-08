Busto Arsizio, coniugi trovati morti in casa/ Ultime notizie: moglie strangolata, lui si è impiccato

Busto Arsizio, coniugi trovati morti in casa: moglie strangolata, lui si è impiccato. Le ultime notizie: a trovare i cadaveri la figlia, di ritorno dalle vacanze

05 agosto 2018 Silvana Palazzo

Busto Arsizio, coniugi trovati morti in casa (Foto: LaPresse)

Due anziani sono stati trovati morti in un appartamento di Busto Arsizio, in provincia di Varese. La prima ipotesi, quella che al momento risulta essere più accreditata, è che si tratti di un caso di omicidio-suicidio. Le vittime sono state trovate prive di vita all'interno dell'abitazione, ma in stanze differenti. La donna, di 65 anni, è stata trovata, secondo la prima ricostruzione, in camera da letto con segni di strangolamento sul collo; il marito, di 70 anni, invece si sarebbe impiccato in un'altra stanza della casa. La figlia della coppia ha lanciato l'allarme. Ora sulla vicenda indaga la Polizia di Stato, chiamata a chiarire quanto accaduto. La tranquillità di questa sera a Varese è stata squarciata dall'arrivo delle volanti della polizia e delle ambulanze, che sono poi ripartite a sirene spente. Non c'era nulla da fare infatti per i coniugi trovati dalla figlia alle 19 di domenica, di rientro dalle vacanze.

MOGLIE STRANGOLATA, LUI SI È IMPICCATO

Maggiori dettagli su questa tragedia arrivano dalle testate locali. La figlia avrebbe trovato la porta chiusa. Una volta aperto ha trovato l'appartamento in ordine. Poi la drammatica scoperta, quella dei genitori senza vita. La madre sul letto, il padre in un'altra stanza con un cappio. Come riportato da Varesenews, l'assenza si segni di effrazione nelle porte e il contesto familiare fa propendere per l'ipotesi di omicidio suicidio, su cui la polizia di Stato sta indagando. Gli investigatori finora non hanno trovato nulla che possa far discostare dall'ipotesi più accreditata, quella cioè di porre fine ad un'esistenza non sopportabile, e di farlo nello stesso momento. La donna ieri aveva chiamato il 112 per un problema di salute, era infatti malata.

