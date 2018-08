AOSTA, TURISTA COLPITO DA FULMINE: È IN RIANIMAZIONE/ Ultime notizie: amici scaraventati per aria

Aosta, turista genovese colpito da fulmine durante temporale a Les Hors (La Salle): 69enne ricoverato grave in rianimazione, salvato da intervento elisoccorso

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 22.14 Niccolò Magnani

Turista colpito da fulmine ad Aosta (Pixabay)

Stava camminando lungo un sentiero quando un fulmine lo ha colpito, attraversandolo da parte a parte. È accaduto oggi in località Las Hors, nel comune di La Salle, in Valle d'Aosta. Ferito in modo molto grave oggi pomeriggio un turista genovese di 69 anni che stava effettuando un'escursione con alcuni amici. L'enorme scarica elettrica arrivata dal cielo ha scaricato tutta la sua potenza a terra, fulminando l'uomo. Il 69enne ha perso subito conoscenza ed è caduto a terra, mentre alcune persone che si trovavano nelle vicinanze - come riportato da LiguriaOggi - sono state scaraventate per aria riportando a loro volta alcune ferite e ustioni. Intervenuto sul posto il soccorso alpino con l'elicottero, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Parini di Aosta con la massima velocità. Le sue condizioni sarebbero gravi. (agg. di Silvana Palazzo)

FULMINE COLPISCE TURISTA AD AOSTA: GRAVE UN 69ENNE

Era una bella gita estiva nella splendida cornice alpina della Valle d’Aosta e invece di è tramutata in una tragedia immane: per un 69enne originario di Genova il temporale improvviso scatenatosi sopra il comune di La Salle (in località Les Hors) lo ha portato fino a rischiare la vita per un fulmine che lo ha completamente trapassato scaricando a terra tutta l’elettricità. Secondo quanto riportato dall’Ansa Aosta, un turista di 69 anni si trova ora nel reparto di rianimazione dopo che il fulmine - apparso all’improvviso durante un maxi temporale ad alta quota - ha rischiato di mandarlo all’altro mondo. Vicino a lui una donna, di 65 anni, è rimasta anch’essa ferita per fortuna in maniera non gravissima: immediati gli interventi del 118 e dell’elisoccorso che probabilmente hanno evitato il peggio per il turista, ora sempre grave ma almeno con notevoli speranze di potersi salvare ed uscire dal momento di emergenza.

IN RIANIMAZIONE ALL’OSPEDALE DOPO L’INCIDENTE DI LA SALLE

Trapassato dalla scarica, l’uomo genovese è in gravi condizioni ma è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Parini grazie all’elisoccorso: «è ricoverato nel reparto di rianimazione dove è possibile un monitoraggio intensivo delle sue condizioni», riporta AostaSera nelle ultimissime condizioni sul turista colpito dal fulmine a Les Hors in una fin lì tranquilla gita estiva. In mattinata, lo stesso elisoccorso era già entrato in azione per cercare di salvare uni giovane valdostano di 20 anni che è rimasto vittima di un morso di vipera nella valle di Clavalité: per fortuna l’azione di soccorso è stata anche qui repentina e il paziente si ritrova ricoverato nello stesso reparto di rianimazione del Parini di Aosta ma non è in pericolo di vita. (qui tutti i dettagli)

