Monte Canin, speleologo ferito a 200 metri di profondità/ Ultime notizie, intrappolato in grotta dopo caduta

Friuli, speleologo 33enne ferito e intrappolato a 200 metri di profondità dopo caduta in una grotta: ultime notizie e condizioni di salute. Servono ore per liberare Stefano Guarniero

05 agosto 2018 Niccolò Magnani

Speleologo ferito e intrappolato in grotta (Twitter TgR)

È durato tutta la serata di ieri e la notte il salvataggio dello speleologo originario di Trieste bloccato a circa 200 metri di profondità sulle Alpi del Friuli Venezia Giulia, più precisamente sul Monte Canin: non è purtroppo ancora stato liberato, anche perché le condizioni ambientali sono tutt’altro che semplici. Stefano Guarniero, 33enne esperto speleologo, è caduto ferendosi in maniera seria in una grotta a 2200 metri sul Canin, dando l’allarme ieri verso le ore 16. Operazioni subito iniziate, con il giovane per fortuna sveglio nonostante la caduta di circa 20 metri mentre stava esplorando le cavità nella roccia alpina. La squadra disostruttori al momento «sta ancora operando all'ingresso della grotta e nei punti più stretti all'interno con piccole cariche di esplosivo per consentire la risalita della barella con il ferito. Il ferito nel frattempo attende assistito ancora a duecento metri di profondità che le operazioni di disostruzione si completino», spiegano i colleghi del Piccolo di Trieste.

PICCOLE CARICHE ESPLOSIVE PER CONSENTIRE LA RISALITA

Notizia dell’ultima ora che giunge direttamente dal Friuli Venezia Giulia è che purtroppo serviranno diverse ore ancora per poter arrivare fin dove è intrappolato Guarniero: il soccorso alpino stima che le operazioni si potrebbero concludere a metà giornata. Nel frattempo, spiegano gli esperti soccorritori, la squadra che sta operando in questi minuti sta posizionando alcune piccole cariche di esplosivo lungo la parte iniziale della grotta per poter allargare lo spazio e rendere più semplice e agile la risalita della barella. Lo speleologo ha un grosso trauma all’addome e diverse altre contusioni che rendono impossibile il suo movimento, specie all’interno di cunicoli e spazi strettissimi.

© Riproduzione Riservata.