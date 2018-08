Terremoto oggi in Indonesia/ Ultime notizie video: sisma 6.8 a Lombok, allerta tsunami (5 agosto 2018)

Terremoto oggi in Indonesia: sisma 6.8 a Lombok. Ultime notizie del 5 agosto 2018: allerta tsunami sull'isola a 100 chilometri dalla più nota Bali. Gli aggiornamenti

05 agosto 2018 Silvana Palazzo

Terremoto oggi in Indonesia

Una nuova fortissima scossa di terremoto colpisce l'isola di Lombok, in Indonesia. Il sisma è stato di magnitudo Mwp 6.8 ed è stato registrato alle 19.46 ora locale, quando in Italia erano le 13.46. Dalla Sala Sismica di Roma dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) arrivano indicazioni precise sull'epicentro della scossa. È stato localizzato a latitudine -8.3, con longitudine 116.4 e ipocentro attestato ad una profondità di 10 chilometri. Il terremoto ha avuto un'intensità maggiore rispetto a quello di cui vi abbiamo parlato negli ultimi giorni di luglio, quando un sisma di magnitudo 6.4 fece tremare l'isola di Lombok, non lontano da Bali. La scossa in quel caso avvenne alle 5:47 ora locale, con epicentro a Lelongken e ipocentro a soli 7,5 chilometri di profondità. In quel caso il terremoto ebbe conseguenze drammatiche, visto che si partì da un bilancio di 14 morti e 162 feriti, con numerosissime case danneggiate.

TERREMOTO OGGI IN INDONESIA: ALLERTA TSUNAMI

Lombok si trova a sud est dell'Indonesia. Si tratta di una meta turistica importante, a 100 chilometri dalla più famosa isola di Bali. Quando a fine luglio si verificò la fortissima scossa sismica tutti ancora dormivano. «Ho sentito il letto tremare con violenza e sono saltato giù per evitare che mi cadesse qualcosa in testa. Ci siamo spaventati, l'acqua della piscina era mossa come quella del mare», raccontò Jean-Paul Volckaert, un turista che soggiornava presso il Puncak Hotel a Lombok. La conferma che questa scossa di terremoto sia «anche più forte» di quella di sabato 28 luglio arriva da persone presenti sull'isola. L'epicentro è stato localizzato a 46 chilometri a nordest della città di Mataram, a una profondità di 10 chilometri, otto giorni dopo il sisma di magnitudo 6.4 che ha provocato morti e feriti. Si temono morti e feriti anche oggi, e l'allerta tsunami diramato da BMKG Indonesia non migliora affatto la situazione.

M6.8 earthquake in Lombok, second big one there in a week. Felt it at our villa in Legian pic.twitter.com/J81W2PafuU — Gian De Poloni (@GianDePoloni) 5 agosto 2018

