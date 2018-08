Tromba d'aria a Pantelleria: paura in spiaggia/ Video, ultime notizie: in Sicilia nubifragi e bombe d'acqua

Tromba d'aria a Pantelleria: paura in spiaggia, video. Ultime notizie: in Sicilia nubifragi e bombe d'acqua hanno messo in ginocchio l'isola, per fortuna senza gravi conseguenze

05 agosto 2018 Silvana Palazzo

Tromba d'aria a Pantelleria

Un tornado si è abbattuto oggi sull'isola di Pantelleria. La tromba d'aria si è rivelata spettacolare e terribile allo stesso tempo. È accaduto ieri, sul far del tramonto, nella parte settentrionale dell'isola. Ieri un nubifragio ha messo parte della Sicilia in ginocchio, ma ha raggiunto il suo acme con un tornado che si è riversato lasciando presagire un pericolo imminente che però non si è fortunatamente verificato. Un traghetto diretto a Pantelleria è rimasto bloccato a Porto Empedocle per un disservizio legato al rifornimento di carburante. Un disguido che forse ha evitato quella che poteva diventare una tragedia. La grande tromba marina si è formata in seno a una nube temporalesca che per fortuna è scivolato al largo della costa di Pantelleria senza toccare terra, altrimenti avrebbe potuto provocare seri danni. Negli Stati Uniti questo particolare tipo di vortice viene chiamato “tornadic waterspouts”, diverso dai tornado che invece si formano sulle zone continentali, che sono notoriamente più pericolosi.

TROMBA D'ARIA A PANTELLERIA: PAURA IN SPIAGGIA

Mentre il maltempo imperversava su tutta la Sicilia, ieri una imponente tromba d'aria ha spaventato l'isola di Pantelleria. Lo spettacolo è stato notato da molti, ma anche con una certa apprensione, da parte di residenti e turisti. La tromba d'aria però non ha raggiunto la terraferma. In Salento, invece, si è abbattuta improvvisamente una bomba d'acqua che ha rovinato la prima domenica d'agosto a turisti e non. Il video mostra la quiete prima della tempesta e degli attimi successivi all'arrivo del violento temporale a Gallipoli. Le strade sono state invase dall'acqua sorprendendo la gente che era in spiaggia. Bagnanti e turisti si sono dati alla fuga per cercare riparo dalle grandi secchiate di pioggia provenienti dal cielo. Un acquazzone estivo della durata di un'ora che ha colpito maggiormente il litorale ionico da Melissano sino a Gallipoli.

