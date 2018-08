BOLLETTINO TRAFFICO AUTOSTRADE/ A Bologna tratti chiusi e deviazioni tra A14, A1 e Tangenziale

Bollettino traffico autostrade. L'incidente a Bologna con l'esplosione di un'autocisterna ha portata alla chiusura di alcuni tratti. Deviazioni su A14, A1 e Tangenziale

06 agosto 2018 Bruno Zampetti

Il traffico sulla rete autostradale rischia di subire delle forti ripercussioni per quanto accaduto sulla tangenziale di Bologna. Il sito di Autostrade per l’Italia spiega infatti che ha causa dell’esplosione dell’autocisterna, che ha dato vita a un grande incendio, è stato chiuso il raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni. Chiuso anche il tratto sulla Tangenziale di Bologna tra Bologna Casalecchio e lo svincolo 3 Ramo Verde in direzione della A14 Bologna-Taranto. Inoltre, sempre sulla Tangenziale, è stato chiuso il tratto compreso tra l'uscita 5 Quartiere Lame e Borgo Panigale in direzione dell'autostrada A1 Milano-Napoli. Per chi è diretto verso Ancona o Padova da Firenze si consiglia di uscire a Bologna Casalecchio seguire l'asse attrezzato per Bologna con rientro all'entrata n.4 della Tangenziale. Per chi invece proviene da Padova e Ancona ed è diretto a Firenze, occorre uscire a Bologna Borgo Panigale, prima uscita per Bologna centro con rientro all'entrata 2 della Tangenziale.

LA SITUAZIONE OLTRE BOLOGNA

Quello di Bologna è uno snodo autostradale molto importante ed è quindi altamente probabile che le ripercussioni di quanto avvenuto poco fa possano farsi sentire anche su altri tratti. Chi proviene da Firenze o è diretto in Toscana, potrebbe infatti utilizzare la A11 o la A12 per poi collegarsi alla A1 tramite la A15. Tornando alla situazione del traffico sulle autostrade, si segnala un 1 km di coda per incidente sulla A1, in direzione sud, tra Fabro e Orvieto. Un veicolo in panne ha invece causato un altro km di coda, sempre in direzione sud, tra Firenze Sud e Inciso-Reggello. C’è traffico anche sulla A7 tra Genova Ovest e Genova Sampierdarena in direzione del capoluogo ligure e anche sul bivio tra la A10 e la A7. Sulla A14, all’altezza di Pescara, un veicolo in avaria sta causando rallentamenti al traffico in direzione nord.

