INCIDENTE FOGGIA, MORTI 12 BRACCIANTI MIGRANTI/ Ultime notizie: frontale tra furgone e tir carico di farinacei

Foggia, nuovo incidente stradale: 10 braccianti migranti morti. Scontro frontale tra tir carico di pomodori e un furgone. Le ultime notizie sulla nuova strage

06 agosto 2018 - agg. 06 agosto 2018, 17.39 Silvana Palazzo

Foggia, nuova strage di braccianti

Si è aggravato il bilancio delle vittime dell'incidente stradale sulla Statale 16. Sono dodici i corpi senza vita estratti dai vigili del fuoco, come riportato da Foggia Today. Tre i feriti, tra cui il conducente del tir, tutti trasportati all'ospedale Masselli Lascia di San Severo. Non sarebbero in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Il tratto in cui è avvenuto lo scontro frontale è momentaneamente chiuso al traffico. La circolazione è deviata lungo viabilità provinciale. Pare che a bordo del furgone viaggiavano quattordici braccianti agricoli africani al rientro da una giornata di lavoro, mentre il camion trasportava farinacei. Anche in questo caso risultano difficili le operazioni di riconoscimento dei cadaveri. Teresa Bellanova, senatrice Pd già sindacalista della Federbraccianti Cgil, chiede «che il trasporto dei braccianti immigrati venga organizzato con il concorso pubblico-privato per garantire sicurezza e tutela e soprattutto sottrarre ai caporali questo formidabile strumento di ricatto e di controllo». (agg. di Silvana Palazzo)

FOGGIA, NUOVA STRAGE DI BRACCIANTI MIGRANTI

Nuova strage di braccianti nel Foggiano. Dieci persone sono morte oggi in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 16, in località Ripalta. Tragedia a pochi giorni di distanza da un incidente analogo. Sono dieci le persone morte, tutti braccianti agricoli migranti come confermato dai carabinieri all'Ansa. Nell'impatto, avvenuto nel territorio di Lesina, sono rimaste ferite altre persone, il cui numero non è stato ancora reso noto. Stando a quanto riportato da La Stampa, l'incidente è avvenuto, per cause ancora in corso di accertamento, tra un furgone con targa bulgara che trasportava molti braccianti agricoli, tutti migranti, e un tir. Stavano tornando dalle campagne dove avevano raccolto pomodori. Solo sabato scorso, alla stessa ora, un altro incidente, ma sulla strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri, in cui sono morti quattro giovani braccianti agricoli, anche loro migranti, mentre altri quattro sono rimasti gravemente feriti. Per questa tragedia si indaga per caporalato.

SCONTRO FRONTALE TRA FURGONE E TIR

Le vittime stavano viaggiando insieme ad altre tre persone, che sono rimaste ferite, a bordo di un furgone che si è scontrato frontalmente con un tir carico di pomodori. Stesse modalità e circostanze dell'incidente avvenuto sabato scorso. A tal proposito, si indaga per capolarato per capire se il terribile incidente stradale sia avvenuto in un contesto di degrado delle condizioni di lavoro. Mercoledì prossimo, 8 agosto, si terrà una “marcia dei berretti rossi”, come i cappellini che i quattro braccianti agricoli morti sabato scorso, indossavano nei campi per proteggersi dal solleone «mentre raccoglievano i pomodori per avere la vergognosa paga di un euro al quintale». La partenza è prevista da San Severo, l'arrivo invece a Foggia. Lo rende noto un comunicato dell'Unione sindacale di Base che ieri sera ha tenuto una assemblea, a cui hanno partecipato centinaia di braccianti delle campagne del Foggiano, nell'ex ghetto di Rignano. Sempre per mercoledì è stato proclamato uno sciopero.

