Frana in Val Ferret, Courmayeur: un morto, moglie dispersa/ Ultime notizie, altre auto sepolte sotto il fango?

Frana in val Ferret, un morto. Ultime notizie: residenti e turisti evacuati in massa a scopo precauzionale. Il direttore della protezione civile regionale costretto a tornare sui suoi passi.

Sono state con ogni probabilità le forti piogge di questi ultimi giorni a causare la frana che ieri ha travolto alcune auto parcheggiate lungo la strada della Val Ferret Planpincieux, vicino a Courmayeur, in Valle D’Aosta, tra cui quella del 61enne Vincenzo Mattioli, il turista milanese trovato morto che al momento dello smottamento si trovava in macchina insieme alla moglie, per il momento dispersa. Come riferito da La Repubblica, da ieri è stata disposta l'evacuazione preventiva dei turisti e residenti della vallata. In questo momento sono impegnati i mezzi meccanici comunali dal momento che è grande il timore che altre auto possano essere finite sotto il fiume di fango e detriti. Sempre nella giornata di ieri il Soccorso alpino ha messo in salvo alcuni escursionisti che erano stati sorpresi dal temporale in una zona che d'estate viene molto frequentata per i percorsi adatti alle passeggiate. (agg. di Dario D'Angelo)

FRANA IN VAL FERRET: MORTO 61ENNE, DISPERSA LA MOGLIE

La vittima della frana che ha travolto alcune auto lungo una strada in Val Ferret, a Planpincieux, nel Comune di Courmayeur è Vincenzo Mattioli, un 61enne di Milano. Lo riporta Il Corriere della Sera, sottolineando che l'uomo è stato sommerso dallo smottamento mentre si trovava alla guida della sua macchina. E si teme per il peggio anche per le sorti della moglie, che risulta ancora dispersa, e al momento della frana si trovava a sua volta all'interno dell'automobile. La salma del 61enne è stata recuperata in serata e portata alla camera mortuaria del cimitero di Courmayeur. Il Comune intanto con il supporto della protezione civile regionale, ha allestito un centro di prima accoglienza per le persone coinvolte ed evacuate al Palazzetto dello Sport di Dolonne, che per il momento ha già accolto 21 persone. Presso il Golf Club di Courmayeur ne sono state evacuate altre 100 ma secondo i soccorritori la situazione è in via di stabilizzazione. (agg. di Dario D'Angelo)

FRANA IN VAL FERRET

Una terribile frana si è staccata in val Ferret con il bilancio che ci parla per ora purtroppo di una persona deceduta. Ci troviamo nella località Planpinceux, appena sopra Courmayeur, quando una frana si stacca e va letteralmente a invadere la strada comunale. Questo ha portato all'evacuazione immediata della zona con residenti e turisti che sono stati costretti ad abbandonare la zona. Corpo forestale e vigili del fuoco sono subito arrivate sul posto per cercare di porre fine all'emergenza. Il direttore della protezione civile regionale, Pio Porretta, ha parlato ad Ansa sottolineando: "Non abbiamo delle notizie al momento di persone coinvolte, dalle verifiche fatte sull'auto vista nel torrente pare che non ci fosse nessuno a bordo". Notizie che poi sono state smentite con il bilancio appunto che ci ha raccontato di una persona che ha perso la vita.

UN MORTO NELLA TRAGEDIA

Dopo le parole di Pio Porretta sempre Ansa ha riportato come una persona è morta nell'incidente in cui abbiamo visto una frana staccarsi in Val Ferret. Viene specificato come una persona sia rimasta incastrata nelle lamiere della sua automobile che è stata investita da una massa di fango che l'ha trascinata per diversi metri. Al momento purtroppo il corpo della persona deceduta non è stato recuperato visto che l'automobile è finita nel torrente. Si tratta della stessa vettura della quale aveva perlato il direttore della protezione civile regionale che in un primo momento aveva specificato come non ci fosse nessuna persona a bordo. Al momento non si è parlato per fortuna di altre persone coinvolte nell'incidente in questione.

