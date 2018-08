Esplosione Bologna A14: 2 morti, 70 feriti/ Ultime notizie video Borgo Panigale: si cercano possibili dispersi

Incendio a Bologna ed esplosioni sulla A14 a Borgo panigale: video. Ultime notizie incidente: coinvolto un tir, crollato il ponte della tangenziale, 3 morti e 70 feriti

06 agosto 2018 - agg. 06 agosto 2018, 18.09 Carmine Massimo Balsamo

Incendio a Bologna, feriti ed esplosioni (Facebook)

Sono due le vittime e oltre sessanta i feriti dell’esplosione di Bologna: nuovi aggiornamenti sulla tragedia dell’A14, in attesa dei numeri ufficiali delle forze dell’ordine. L’incidente tra un mezzo che trasportava materiale infiammabile e le auto ha provocato il dramma sul raccordo autostradale. Al lavoro le unità cinofile e gli operatori per ricercare possibili persone disperse sotto il ponte crollato, l’obiettivo è quello di capire se ci sono altre vittime, sottolinea Sky Tg 24. “Stiamo seguendo con apprensione gli sviluppi di quanto accaduto nel Bolognese e nel Foggiano. Massima vicinanza ai familiari delle vittime e ai feriti. Approfondiremo le cause degli incidenti e interverremo, laddove possibile, per evitare che simili tragedie capitino di nuovo”, il commento del ministro delle Infrastruttura Danilo Toninelli, seguito da quello di Matteo Salvini: “Un pensiero alle vittime e ai feriti della terribile esplosione di #BorgoPanigale e un grazie di cuore ai 100 Vigili del Fuoco prontamente intervenuti sul posto”. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

CLICCA QUI PER I VIDEO DA BOLOGNA

INCENDIO DOMATO

Un inferno di fuoco e fiamme ha devastato la tangenziale di Bologna, tra l'uscita 2 e 3, sul ponte del raccordo Casalecchio A1-A14. L'incubo è cominciato quando un tir che trasportava gpl si è scontrato con un camion bisarca, che trasporta auto. L'esplosione che ne è seguita è stata terrificante e ha innescato un effetto domino devastante. Si è sviluppato un incendio che ha coinvolto le auto delle due concessionarie vicine, Fiat e Peugeot, e si è propagato nelle zone sottostanti al ponte che è crollato, sventrato dalla violentissima esplosione. Esplosioni a ripetizione che hanno portato al ferimento anche dei dipendenti delle concessionarie. Le squadre dei vigili del fuoco hanno impiegato tre ore per spegnere l'incendio. Decine di ambulanze si sono precipitate sul posto con vigili del fuoco e forze dell'ordine. Il pronto soccorso del Maggiore è stato preso d'assalto. Il bilancio provvisorio è il seguente, come riportato da SkyTg24: 3 morti, 70 feriti, di cui 14 in gravi condizioni e 2 gravissimi. (agg. di Silvana Palazzo)

GRAVE BILANCIO DELL'INCIDENTE CON INCENDIO ED ESPLOSIONI

Si sta aggravando di ora in ora il già pesante bilancio dell’incendio divampato sulla A14, nei pressi di Bologna, zona Borgo Panigale, a seguito di una serie di esplosioni a catena causate da una autocisterna che trasportava sostanze altamente infiammabili e che hanno coinvolto diversi mezzi e praticamente paralizzato la circolazione. Al momento si registrerebbero due vittime mentre il numero dei feriti ammonterebbe a 65 ma le drammatiche immagini del rogo e del ponte crollato (con diverse persone rimaste ustionate o comunque colpite dai detriti) lasciano pensare che purtroppo il bilancio andrà presto aggiornato. Inoltre, secondo quanto si apprende dalle prime informazioni dal luogo dell’incidente, il rogo interessa un’area talmente vasta che sarebbero interessate pure delle concessionarie di auto, e dove le stesse automobili hanno preso fuoco. Anche per questo motivo, è stata decisa da parte della società Autostrade l’immediata chiusura della A14 sul raccordo di Casalecchio e poi anche il bivio per la Bologna-Taranto un entrambe le direzioni. (agg. di R. G. Flore)

BOLOGNA, ESPLODE TIR SU 14: ALMENO 20 MORTI

Un violento incendio, seguito da diverse esplosioni, ha scatenato il panico a Borgo Panigale, alla periferia di Bologna, nel primo pomeriggio di oggi. Il rogo è scoppiato in seguito all'esplosione di un'autocisterna, provocata da un incidente stradale. Ne è nato un incendio che interessa un'area tra la tangenziale e alcune concessionarie di auto che si trovano tra via Emilia e via Caduti di Amola. Il raccordo autostradale di Casalecchio è stato chiuso in entrambe le direzioni per favorire il lavoro dei soccorsi e lo spegnimento delle fiamme, reso difficile dall'elevatissimo calore che rende difficile avvicinarsi. Sarebbero alcune decine le auto esplose. Sono almeno una ventina i feriti, alcuni dei quali colpiti dai detriti. E sono scoppiati anche i vetri di alcune case vicine. Come riportato dal Corriere della Sera, il ponte dell'autostrada - quello del raccordo di Casalecchio A1-A14 che sovrasta via Emilia a Borgo Panigale - è parzialmente crollato. I vigili del fuoco stanno controllando dall'alto il ponte: ci sono ancora le fiamme e c'è un elicottero dei vigili del fuoco che sta cercando di domarle, come mostrato anche dalle riprese aeree. (agg. di Silvana Palazzo)

BOLOGNA, ESPLODE TIR SU A14: INCENDIO A BORGO PANIGALE

Incendio a Bologna, feriti ed esplosioni: a fuoco il ponte della tangenziale, raccordo sud di Firenze. Questo quanto accaduto pochi minuti fa, grande paura sulla A14: un tir che trasportava del materiale infiammabile è rimasto coinvolto in un incidente lungo il ponte che, secondo quanto riporta Repubblica, sarebbe crollato. Il concessionario di automobili sottostante ha preso fuoco e si sono susseguite numerose esplosioni secondarie: nella zona si è alzata una colonna di fiamme e fumo nero, visibile anche da luoghi distanti dal luogo dell’accaduto. Allarme sui social network, con centinaia di persone che hanno condiviso foto e video per raccontare quanto sta succedendo: sul posto sono immediatamente intervenuti polizia, vigili del fuoco ed ambulanze, con l’autostrada A14 che è stata chiusa sul raccondo di Casalecchio, tra Bologna e Casalecchio, e infine il bivio con la Bologna-Taranto in entrambe le zone.

INCIDENTE, ESPLOSIONI E INCENDIO: IL VIDEO

La situazione, come dicevamo, è molto delicata, con le esplosioni nate dall’incidente che sono state avvertite anche da zone molto distanti: il vasto incendio ha allarmato i cittadini, con numerose segnalazioni alle forze di sicurezza. Società Autostrade ha reso noto che la chiusura del tratto autostradale è stato reso necessario per la presenza di un camion in fiamme al chilometro 3. “A causa incidente in autostrada si è verificata un'esplosione con conseguente incendio all'altezza di via Marco Emilio Lepido”, questo invece il tweet della Polizia Municipale di Bologna. Secondo le prime informazioni riportate dai colleghi de Il Resto del Carlino, ci sarebbero di feriti, tra cui alcuni minori. Molti mezzi dei vigili del fuoco stanno convergendo sul posto, anche tramite l’ausilio dell’elicottero, così come le ambulanze per soccorrere le persone rimaste coinvolte nel terribile incendio. Attesi aggiornamenti nei prossimi minuti, qui di seguito vi proponiamo alcuni dei video pubblicati sui social network

I VIDEO DA BOLOGNA

#BorgoPanigale #6ago 15.00, squadre #vigilidelfuoco al lavoro: inviate sul posto sezioni operative, nucleo #usar e #cinofili. In corso la ricognizione aerea elicottero reparto volo di Bologna pic.twitter.com/TtPdGSFWz1 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 6 agosto 2018

© Riproduzione Riservata.