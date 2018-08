Meteo, caldo afoso ma arrivano i temporali/ Ultime notizie: le temperature si abbasseranno

Meteo, caldo afoso ma arrivano i temporali e così le temperature si abbasseranno. Le ultime notizie: afa con le ore contate grazie all'indebolimento dell'anticiclone africano

06 agosto 2018 Silvana Palazzo

Meteo, caldo afoso ma arrivano i temporali (Foto: LaPresse)

Si è conclusa ieri la lunga ondata di caldo: l'anticiclone africano si sta indebolendo. Da oggi dunque spazio a correnti un po' più umide in arrivo dall'Atlantico. Questo vuol dire che le giornate saranno più variabili e i temporali più frequenti anche in pianura, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. L'afa concederà una tregua e un po' di respiro con temperature in calo, ma comunque estive. Ci sarà una rinfrescata un po' più decisa solo nei giorni prima del Ferragosto, ma le previsioni sono ancora incerte. La tendenza temporalesca si accentuerà oggi con rovesci sulle Alpi e sul Verbano già in mattinata. I temporali sconfineranno anche in pianura nelle ore pomeridiane, con il rischio di fenomeni localmente intensi. In settimana le condizioni variabili si manterranno con momenti soleggiati, in prevalenza al mattino, seguiti da instabilità e temporali nelle ore pomeridiane, e non solo in montagna.

LE TEMPERATURE SI ABBASSERANNO

Le temperature massime scenderanno così già da oggi di almeno 4 o 5 gradi, assestandosi sui 30-32 gradi in pianura, in possibile ulteriore lieve calo nella seconda parte della settimana. Sabato invece i termometri sono saliti di nuovo diffusamente fino a 34-35 gradi in pianura con punte di 38 gradi a Villanova Solaro, al confine tra Cuneese e Torinese. Nel pomeriggio e in serata invece si sono attivati rovesci e temporali sulle Alpi, che hanno colpito con maggior intensità le valli di Lanzo. Ieri la replica con temperature stazionarie o solo in lieve calo, disagio per afa, e nuovi temporali pomeridiani in montagna. In Liguria le temperature ieri hanno toccato picchi di 41 gradi: ad Albaro la massima ha raggiunto 34,2 gradi, ma a Fabbriche e Marassi la colonnina ha raggiunto 34,5. E a Castelletto ha raggiunto 32,8, a Sestri 33,4 e Quezzi 33,5. Un agosto torrido, con temperature che sono destinate a scendere, ma con un tasso di umidità molto elevato.

