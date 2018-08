Migranti, Salvini: "Dimezzo i 35 euro"/ Accusa choc di Ada Colau: "Li condanna a morte"

Migranti, ecco la ricetta di Matteo Salvini: “Dimezzo i 35 euro”. Il ministro dell’Interno è tornato a parlare delle spese per l’accoglienza dei migranti e annuncia un taglio ancora più netto. Se nelle scorse settimane si è parlato di 25 euro, il segretario federale della Lega ha annunciato nel corso della festa della Lega Nord Piemonte nell’Alessandrino: “Entro la fine del 2019 vogliamo abbassare la quota giorno per i migranti dai 5 euro alla metà, si vive bene anche con quello”. E Salvini ha le idee chiare su dove investire il risparmio creato da questo taglio: “Manderemo in porto entro la fine dell’anno il progetto, risparmieremo così 500 milioni di euro che investiremo in sicurezza, carabinieri, polizia e vigili del fuoco”. Il capo del Viminale ha dunque le idee chiare: dopo la chiusura dei porti, ecco la diminuzione delle spese per l’accoglienza.

ADA COLAU CHOC CONTRO SALVINI

Il leader del Carroccio si è poi detto soddisfatto per il lavoro fatto in tema sbarchi: “Ricordate i telegiornali delle scorse estati? Barconi, barconi, barconi: la sinistra diceva di non poter fare nulla, era un fenomeno globale, ma noi abbiamo dimostrato che qualcosa si poteva fare. 14 e 15 agosto sarò in Calabria e in Sicilia: mafia, ‘ndrangheta e camorra devono capire che spariranno, mafia e scafisti sono la stessa merda, non voglio più vederli”. Ma nelle ultime ore Salvini è tornato nel mirino del sindaco di Barcellona Ada Colau proprio in ottica immigrazione: “ll ministro Salvini va contro la legge. Perché sta cercando il caos, il disordine e mette in dubbio le fondamenta legali dell’Europa. Noi abbiamo degli obblighi internazionali. Questa politica di respingere le persone li condanna alla morte, vuol dire quello. Non dare soccorso a una persona che sta per morire vuol dire essere complice di quella morte. Per questo dico che va contro la legge. E se l’Europa decidesse di accettare e formalizzare le politiche che propone Salvini sarebbe il caos. Sarebbe la fine dell’Europa”, riporta Il Giornale.

