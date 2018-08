GEYSER D'ACQUA E VORAGINE IN VIA MONTEVERDE A ROMA/ Video Acea: "Attivo servizio sostitutivo di rifornimento"

Roma, voragine e geyser d'acqua in via di Monteverde, video. Strada chiusa per allagamento e soccorritori sul posto, per fortuna non ci sono feriti. Le ultime notizie

06 agosto 2018 - agg. 06 agosto 2018, 17.36 Silvana Palazzo

Roma, voragine e geyser d'acqua in via di Monteverde

Vista la dinamica dell’accaduto è una fortuna che non vi sia stato nessun ferito, ma solo tanto spavento e, in seguito, pure tanta curiosità per quanto avvenuto oggi a Roma in via di Monteverde dove a causa del guasto di una tubazione si è generato dal nulla una sorta di geyser dall’asfalto, con tanto di voragine annessa: ed è proprio in quest’ultima che ha finito per sprofondare parzialmente. Sul posto, come spiega Acea (la compagnia multiservizi che nella Capitale si occupa della gestione delle reti per quanto riguarda il servizio elettrico e idrico), sono immediatamente intervenuti i tecnici “per la chiusura del flusso idrico, interrompendo il getto d’acqua”: inoltre, nella nota si sottolinea che intanto che va in scena il ripristino completo delle forniture di acqua in zona, Acea Ato 2 ha già predisposto un “servizio sostitutivo tramite una autobotte che sarà a disposizione dei residenti”. (agg. di R. G. Flore)

GRANDE SPAVENTO MA NESSUN FERITO

Una tubatura dell'acqua si è improvvisamente rotta a Roma questa mattina verso le ore 6:00. Un forte getto d'acqua, dell'altezza di circa 10 metri, si è sprigionato in via Monteverde, nell'omonimo quartiere, in direzione di largo San Vincenzo De Paoli. I primi rumori che lasciavano intravedere alla rottura di una tubazione si erano fatti sentire già dalle ore 5:00 ma nessuno si era rivolto alle Forze dell'ordine, in quanto nessuno si sarebbero aspettato che di lì a breve l'acqua avrebbe spaccato il manto stradale generando un geyser dell'altezza di circa tre piani. Sul posto, a pochi minuti dall'inizio del getto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno riportato l'ordine nella zona, tranquillizzando anche i vari passanti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito anche se i passanti si sono presi un bello spavento per l'improvviso getto. Lievi danni alle auto parcheggiate nei pressi del geyser, una delle quali ha rischiato di essere risucchiata. [Agg. di Dorigo Annalisa]

L'ENNESIMA BUCA NELLA CAPITALE

Sono noti quelli islandesi, ma anche Roma può vantare un geyser d'acqua. Tutt'altro che naturale, visto che è sorto dopo la rottura di una tubatura che ha provocato l'apertura di una voragine in via di Monteverde, all'altezza di via di San Vincenzo de Paoli. La strada è stata ovviamente chiusa per allagamento: c'è stata una copiosa perdita d'acqua provocata da un fortissimo getto sprigionatosi dalla buca. Al lato della strada verso il marciapiede si è aperta infatti una voragine che ha rischiato di inghiottire anche una Yaris parcheggiata. Prima un boato, poi l'esplosione e quindi l'uscita di un vero e proprio geyser alto più di dieci metri che si è sprigionato nel cielo. Per i residenti il risveglio è stato dunque bagnato. Dalle 7 di questa mattina, lunedì 6 agosto, è intervenuta la polizia locale con i vigili del fuoco. Quella di oggi è l'ennesima buca che si apre per le strade di Roma.

ROMA, VORAGINE E GEYSER D'ACQUA IN VIA DI MONTEVERDE

La chiamata ai vigili del fuoco è partita prima delle 6 da via di Monteverde. Arrivati sul posto i soccorritori hanno trovato una grossa voragine in strada a causa di una rottura di una tubatura da cui fuoriusciva un potente getto d'acqua che arrivava a zampillare fino agli ultimi piani dei palazzi. La scena presentatasi ai residenti è stata apocalittica. Nessuno, come riportato da Roma Today, da quanto si è appreso è rimasto ferito né ci sono stati danni ingenti. Non è il primo caso di maxi voragine: via Damiano Chiesa, alla Balduina, è ancora chiusa per la buca che lo scorso 14 maggio sbriciolò l'asfalto lasciando semi praticabile la via che collega la Balduina a Pineta Sacchetti: sbuca a cento metri dall'entrata principale del policlinico Gemelli. A luglio invece, in via della Camilluccia - altezza Colli della Farnesina - l'asfalto si è aperto di nuovo. Adesso in via Damiano Chiesa la voragine non c'è più, ma la strada si può percorrere in un solo senso - da Pineta Sacchetti alla Balduina - con gravi disagi per tutti i cittadini della zona.

© Riproduzione Riservata.