INCIDENTE IN A4, SCHIANTO E ROGO: 2 MORTI CARBONIZZATI/ Ultime notizie tamponamento, caselli chiusi per 4 ore

Tamponamento in A4, furgone prende fuoco: due morti. Ultime notizie, incidente stradale tra Grisignano e Padova Ovest: incendio causato da bombola gpl

06 agosto 2018 - agg. 06 agosto 2018, 16.14 Carmine Massimo Balsamo

Immagine di repertorio (Pixabay)

Riaperti dopo quasi quattro ore i caselli di Grisignano, Vicenza Est e Padova Ovest, tratta in cui questa mattina si è verificato il tragico schianto tra un furgone e un tir che ha provocato due morti e il ferimento del conducente dell’autotrasportatore. Lunghissime le code formatesi in direzione Venezia, con l’autostrada che è rimasta chiusa per diverso tempo, prima di aprire la circolazione solo su una corsia. Come prevedibile, si è creato un incolonnamento smaltito solamente verso le ore 13.00. Necessario l’intervento di numerosi mezzi di soccorso, con sedici operatori al lavoro per sgombrare l’autostrada dai mezzi coinvolti nello scontro e dai detriti. Non sono ancora giunti aggiornamenti sulle condizioni del conducente del tir, rimasto ferito nel gravissimo incidente, così come non sono state rese note le generalità delle due persone rimaste carbonizzate dall'impatto e dal successivo incendio. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

FERITO IL CONDUCENTE DEL TIR

Proseguirà fino alla rimozione completa dei mezzi coinvolti il blocco delle corsie dell’autostrada A4, dove questa mattina un terribile incidente ha provocato la morte di due persone. Al lavoro i vigili del fuoco con cinque automezzi e sedici operatori arrivati da Padova e Venezia, con la zona tra Grisignano e Padova Ovest che ha visto la formazione di lunghe code di veicoli. Come dicevamo, le due persone presenti all’interno del furgone sono morte carbonizzate, mentre il conducente del tir, carico di imballaggi di cartone che hanno preso immediatamente fuoco, è rimasto ferito. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle sue condizioni di salute, con l’uomo che è riuscito a scendere dal mezzo prima che il mezzo venisse avvolto dalle fiamme. Presenti sul posto anche la polizia stradale, i soccorsi sanitari e gli addetti autostradali. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

LUNGHE CODE

Nuovi aggiornamenti sul tragico incidente avvenuto questa mattina in A4 tra Grisignano e Padova Ovest: tamponamento tra un furgone e un tir, seguito da fiamme ed esplosioni. Il bilancio è di due morti: i due uomini che si trovavano all’interno del furgone sono deceduti carbonizzati. Conferme sulla primissima ricostruzione: il mezzo con carico di acetilene avrebbe tamponato il veicolo, uscendo di strada e provocando il rogo. Il fuoco si è propagato anche perché l’altro mezzo trasportava imballaggi di cartone, che hanno favorito l’alimentazione delle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con il tratto di autostrada che, dopo essere stato chiuso al traffico, è aperto ma è possibile circolare solo su una corsia. Inevitabile la formazione di lunghe code. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

TAMPONAMENTO A4, FURGONE PRENDE FUOCO

Tamponamento in A4, furgone prende fuoco: due morti in un terribile incidente tra i caselli di Grisignano e Padova Ovest. Altro scontro fatale in autostrada, questa volta sulla A4: l’incidente si è verificato attorno alle ore 6.50, al chilometro 53 in direzione Venezia. Nel comune di Villafranca Padovana, come sottolineato dai colleghi de Il Gazzettino, è avvenuto lo scontro tra un furgone e un autoarticolato: due le vittime. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco, sia da Padova che da Vicenza: cinque automezzi e sedici operatori al lavoro per spegnere l’incendio sviluppatosi dopo il tamponamento da parte del furgone al mezzo pesante, che trasportava imballaggi di cartoni. Le fiamme sono state innescate dalle bombole di gas di una di gpl scoppiata, trasportate invece nel furgone cassonato.

INCIDENTE TRA GRISIGNANO E PADOVA OVEST

Attesi ulteriori aggiornamenti nel corso delle prossime ore, con i vigili del fuoco al lavoro per la messa in sicurezza del tratto autostradale. Terminato lo spegnimento dell’incendio, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due persone, mentre è rimasto illeso il conducente del mezzo pesante. Sul posto è giunta anche la polizia stradale, con il personale dell’autostrada e il Suem 118. L’autostrada è rimasta chiusura al traffico nel corso delle operazioni di soccorso, mentre in questi minuti sono in corso le operazioni di recupero dei mezzi, sottolinea Il Gazzettino. Un altro incidente in autostrada e un altro incendio sviluppatosi in seguito ad uno scontro: ricordiamo che appena cinque giorni fa un camion, dopo aver perso il controllo e aver invaso la corsia opposta scontrandosi con un’altra automobile, ha preso il fuoco tra i caselli di Capriate San Gervasio e Dalmine.

