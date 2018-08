ANDREA ANZOLIN, CHI È AUTISTA DEL TIR MORTO NELL'INCIDENTE/ Bologna, l'audio della Polizia: "Scoppia tutto!"

Andrea Anzolin, chi è autista del tir morto nell'incidente di Bologna. Le ultime notizie: il corpo senza vita è stato trovato a 15 metri dal cratere.

07 agosto 2018 - agg. 07 agosto 2018, 17.13 Silvana Palazzo

Incidente Bologna (Foto: LaPresse)

Emergono nuovi dettagli in merito alla dinamica dell’apocalittico incidente verificatosi ieri sull’A14 all’altezza di Bologna Borgo Panigale e che è costata la vita unicamente ad Andrea Anzolin, il conducente del tir che trasportava materiali infiammabili e che ha causato con il suo frontale ha innescato una serie di esplosioni a catena. Come si apprende, il suo corpo è stato ritrovato addirittura a 15 metri dal cratere dove c’è stata l’immane esplosione e una colonna di fuoco visibile anche a distanza: tra le ipotesi più probabili all’origine dell’incidente c’è quella del colpo di sonno anche se non è esclusa la distrazione dello stesso Anzolin, tanto che per ora la Procura competente ha aperto un fascicolo contro ignoti per disastro colposo e alcuni audio diffusi nelle ultime ore dalla Polizia potrebbero avvallare una delle ipotesi dato che nel colloquio tra Riccardo Muci, uno dei primi poliziotti ad accorrere sul luogo, le sala operativa della Questura di Bologna, prima che venisse investito dall’esplosione che gli ha causato gravi ustioni e per le quali si trova al momento ricoverato presso l’Ospedale Bufalini di Cesena: “Si sentono delle esplosioni” dice Muci alla centrale spiegando che sta seguendo la scia, “guarda io da sotto la vedo in tangenziale e non è da escludersi che abbia potuto occupare l’altra carreggiata” continua. (agg. di R. G. Flore)

BOLOGNA: LA RICOSTRUZIONE DELL'INCIDENTE CHOC

RITROVATO A 15 METRI DAL CRATERE

Andrea Anzolin è l'unica vittima dell'esplosione a Bologna che ha innescato un vasto incendio all'altezza di Borgo Panigale. Inizialmente la Polizia di Stato aveva dichiarato che due persone avevano perso la vita nell'incidente, ma il bilancio delle vittime è stato corretto. A morire è stato l'autista del tir che trasportava materiale infiammabile. Era un dipendente dell'azienda “Loro” di Lonigo, in provincia di Vicenza, che produce e commercia carburante. Il 42enne era considerato un autista esperto visto che da molti anni guidava mezzi che trasportavano materiale infiammabile. L'uomo era sposato, senza figli, e la moglie è stata avvertita della morte del marito dalla Polizia di Stato. Il corpo di Andrea Anzolin è stato recuperato dai soccorritori a circa 15 metri di distanza dal cratere che si è creato per l'esplosione. La procura di Bologna ha deciso di aprire un'inchiesta per disastro colposo a carico di ignoti.

ANDREA ANZOLIN, CHI È AUTISTA MORTO NELL'INCIDENTE DI BOLOGNA

Tra le possibile cause dell'incidente a Bologna c'è quella di un colpo di sonno al volante o di un momento di distrazione. «Un colpo di sonno dell'autista dell'autocisterna o un momento di distrazione, ma è ancora troppo presto per dirlo con certezza». Così il procuratore di Bologna Giuseppe Amato ha ricostruito ai microfoni del Giornale Radio Rai le possibile cause dell'incidente avvenuto a Bologna. Amato esclude al momento la responsabilità di altri. «Un dato importante è la registrazione delle immagini dell'incidente, dove si vede il tamponamento dell'autocisterna, l'incendio e poi la successiva esplosione», ha aggiunto il procuratore. Andrea Anzolin era vicentino ma viveva ad Agugliaro. Era sposato e, come riportato da Leggo, prima di lavorare per l'azienda di distribuzione di carburante della provincia di Vicenza era stato impiegato per dieci anni in una ditta di autotrasporti a Noventa.

© Riproduzione Riservata.