CHIAVARI, IL CARTELLO DI UN ESERCENTE CONTRO I NO-VAX / "Non siete i benvenuti nella mia gelateria"

Un esercente di Chiavari ha affisso un cartello contro i no-vax, chiedendogli di non entrare nella sua gelateria: "Siete un pericolo per la comunità in cui vivete".

07 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Vaccini 2018

È caos dopo il sì del Senato al decreto Milleproroghe, che sposterà di un anno l'obbligo dei vaccini negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia. I pareri diversi degli italiani, con la dura presa dei posizione dei no-vax, sta scatenando forti discussioni nei social network e non solo. A balzare alle cronache oggi è il cartello affisso fuori di una gelateria di Chiavari, nella quale si invitano i clienti non vaccinati a non entrare nel locale: "Free-vax, no-vax, siete un pericolo per la comunità in cui vivete. I vostri incolpevoli figli dovrebbero essere tenuti fuori dalle scuole dove, oltre alla propria, metteranno a rischio la vita di quasi 10.000 bambini immunodepressi che per questo non hanno potuto vaccinarsi. I vaccini sono uno strumento di vita, senza se e senza ma. Non voglio nel mio paese le vostre leggi omicide e faccio a meno del vostro denaro. Non siete i benvenuti nella mia gelateria".

È SCONTRO SUL WEB

Dopo avere affisso sulla porta della gelateria un foglio contro i no-vax, un esercente di Chiavari ha postato l'immagine anche nella pagina Facebook, scatenando una lunga discussione. C'è chi si è schierato dalla sua parte, elogiando la sua scelta di firmarsi sotto le dichiarazioni e di non farsi alcuno scrupolo nel condividere sui social il proprio punto di vista: "Grande presa di posizione. Ci sono stati già fin troppi morti a causa della demenza no-vax" , "Non sono tuo cliente ma lo diventerò grazie a questo cartello". In tantissimi, però, si sono scontrati duramente contro questo comportamento, evocando persino lo spettro delle leggi razziali. È questo il caso della pagina Facebook del gruppo 'Libertà di scelta vaccinale in Italia': "Come al tempo dei nazisti che non facevano entrate gli ebrei nei locali, oggi questa gelateria e il suo titolare scrivono una delle pagine più tristi della storia italiana. Sperando che qualche procura indaghi il titolare per istigazione all'odio razziale".

