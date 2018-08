Crocifisso nei luoghi pubblici, proposta Lega divide/ Luxuria: “Polemica strumentale, Gesù lo hai nel cuore”

07 agosto 2018 Silvana Palazzo

Crocifisso obbligatorio nei luoghi pubblici? Lo propone la Lega, che ha depositato un disegno di legge per introdurre l'obbligo. L'idea è di inserire un'ammenda che va dai 500 ai 1.000 euro per chi rimuove l'emblema della Croce o del Crocifisso dal pubblico ufficio in cui è esposto o lo vilipende. Sui social è partito il dibattito sull'iniziativa, ma non sono mancate ovviamente le reazioni politiche. Anche i personaggi famosi del mondo dello spettacolo hanno voluto dire la loro. «Sono per una netta divisione tra Stato e Chiesa. Però negli ultimi anni è in corso un tentativo di distruzione delle nostre radici cristiane, quindi voglio che i crocifissi siano presenti in tutti i luoghi pubblici». Questo è il parere, consapevolmente provocatorio, di Massimo Giletti che a DiPiù ha denunciato «il tentativo di tagliare le nostre radici che hanno una matrice cristiana». Ma non tutti sono d'accordo con questa proposta...

LUXURIA: “POLEMICA STRUMENTALE, GESÙ LO HAI NEL CUORE”

Vladimir Luxuria, ad esempio, ritiene che non si debba rendere obbligatorio il crocifisso nei luoghi pubblici. «È una polemica strumentale e il progetto di legge mi pare un tentativo della Lega di strizzare l'occhio alle gerarchie ecclesiastiche con cui sta avendo problemi per i migranti», ha dichiarato ai microfoni di DiPiù. Ma ha spiegato anche perché ritiene che le questioni religiose vadano tenute lontane dal mondo politico. «Andrebbe lasciato fuori da speculazioni politiche. Se sei un credente, Gesù lo hai nel cuore». Anche per Rita Dalla Chiesa non ci sono problemi sulla presenza di simboli religiosi nei luoghi pubblici. «Il crocifisso è un simbolo di pace, non di guerra. E poi ricordiamoci che se io, cattolica, vado in un Paese musulmano con un crocifisso al collo, lo devo togliere per rispettare le regole di quel Paese, quindi - aggiunge la conduttrice - non capisco perché debba togliere i crocifissi anche in Italia».

