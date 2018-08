FOGGIA, BRACCIANTI MORTI: SI INDAGA PER CAPORALATO/ Salvini, vertice col premier Conte: "Svuoteremo i ghetti"

Foggia, braccianti morti: si indaga per caporalato, sono due quindi le inchieste. Matteo Salvini dopo vertice in prefettura: “Immigrazione fuori controllo aiuta la mafia”. Le ultime notizie

07 agosto 2018 - agg. 07 agosto 2018, 17.56 Silvana Palazzo

Foggia, braccianti morti: si indaga per caporalato

Se il Premier Giuseppe Conte ha spiegato che dietro i due incidenti che hanno portato alla morte di diversi migranti impiegati come braccianti “non c’è alcuna dignità ma solo lavoro sfruttato” e che il Governo dovrà operare affinché questo non accada più, Matteo Salvini ha fatto la sua comparsa a Foggia in una veste insolitamente conciliante nel vertice convocato presso la Prefettura del capoluogo pugliese e, dopo aver teso simbolicamente la mano ai migranti (“Aiutiamoci”) ha spiegato quale saranno le direttrici del suo intervento da Ministro dell’Interno: “Svuoteremo progressivamente i ghetti” ha detto il leader del Carroccio, aggiungendo che in una società avanzata non è possibile che esistano ancora e che per fare questo “sono a disposizione già alcuni milioni di euro per superare la fase emergenziali. “Ho detto ai ragazzi sfruttati che il Ministro è al loro fianco” ha detto Salvini a proposito della vicenda che al momento vede la Procura locale indagare non solo in merito all’incidente che è costato la vita ad alcuni braccianti ma pure in merito al fatto che i migranti fossero in mano a dei caporali che li sfruttavano. (agg. di R. G. Flore)

NUOVA STRAGE DI BRACCIANTI A FOGGIA: LA RICOSTRUZIONE

SALVINI, "MAFIA AIUTATA DA IMMIGRAZIONE FUORI CONTROLLO"

Matteo Salvini è arrivato a Foggia per il vertice in prefettura dopo i due incidenti in cui sono morti complessivamente sedici braccianti agricoli stranieri. Il vertice segue l'incontro, sempre in prefettura, con il premier Giuseppe Conte. Entrambi hanno incontrato una delegazione di migranti. Salvini parlando con i migranti, prima di farsi alcune foto insieme, ha detto loro «aiutiamoci reciprocamente». Per il leader della Lega comunque il problema del caporalato è strettamente legato all'emergenza dei migranti. «Questi episodi ci dicono che l'immigrazione fuori controllo aiuta la mafia. Se non ci fossero disperati da sfruttare, sarebbe complicato per loro fare affari. Aver ridotto gli sbarchi forse riduce anche la possibilità di fare affari alla criminalità organizzata», ha dichiarato in conferenza stampa. L'idea è che combattendo gli sbarchi si riducono questi problemi. D'altra parte ha garantito la crescita dell'organico: «La Polizia ha fatto tantissimi controlli, ma 116 uomini sono pochi, non possono fare miracoli». E per questo chiede un intervento normativo.

FOGGIA, BRACCIANTI MORTI: APERTE DUE INCHIESTE

«La politica ha abbandonato la provincia di Foggia». Così Matteo Salvini nella conferenza stampa dopo il vertice in prefettura. Intanto la procura ha aperto un'inchiesta sul caporalato: si indaga per verificare se i braccianti morti fossero nelle mani dei caporali. Sono due, dunque, le indagini aperte. «Una riguarda l'incidente stradale, per capire la dinamica e tutto ciò che può averlo causato, anche se c'è da dire che in entrambi i casi sono morti i due autisti dei pullmini sui quali erano stipati i poveri migranti. L'altra indagine è stata avviata sul caporalato», ha dichiarato il procuratore capo Ludovico Vaccaro. Inoltre, si sta cercando di individuare le aziende in cui gli immigrati hanno lavorato «per verificare anche le eventuali condizioni disumane in cui lavoravano. Si stanno verificando gli orari, per vedere da che ora a che ora hanno lavorato, capire se c'è stato sfruttamento ed intermediazione».

