LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto del 7 agosto 2018: i numeri vincenti!

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 7 agosto: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.94/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

07 agosto 2018 - agg. 07 agosto 2018, 20.54 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Lotto, 10eLotto e Superenalotto hanno dato il loro responso. I numeri vincenti sono oramai noti, e non ci resta che scoprire se c'è stato qualche fortunato vincitore. Stasera il Jackpot del Superenalotto è alto, come la voglia di vincerlo. E siamo pronti a scommettere che il fortunato potrebbe essere proprio tra voi. Come di certo ci saranno fortunati a centrare un bel terno al Lotto, o qualche bella combinazione del 10elotto. Il nostro "in bocca al lupo" c'è, come il consiglio - imperativo - di controllare il vostro tagliando anche in ricevitoria. E ora scopriamo se qualcuno ha vinto!

Estrazione 10eLotto n°94 del 07/08/2018

3 - 6 - 16 - 18 - 24 - 25 - 28 - 30 - 33 - 35 - 38 - 43 - 44 - 45 - 52 - 57 - 69 - 77 - 80 - 85

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 69

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 69 - 16

Ultima estrazione Superenalotto n. 94 del 07/08/2018

COMBINAZIONE VINCENTE

11 55 21 18 23 66

NUMERO JOLLY

26

SUPERSTAR

86

Estrazione n°94 del 07/08/2018 NAZIONALE 87 54 19 40 66 BARI 69 16 44 50 45 CAGLIARI 52 18 45 66 24 FIRENZE 6 43 90 74 9 GENOVA 77 85 68 62 4 MILANO 38 28 8 27 43 NAPOLI 35 18 8 60 48 PALERMO 80 57 61 5 24 ROMA 30 33 17 40 35 TORINO 44 24 4 7 1 VENEZIA 25 3 26 33 35

I RITARDATARI

L'estate entra nel vivo e con lei le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Siamo in attesa dei numeri vincenti, ma a tal proposito possiamo analizzare quelli ritardatari, per i quali c'è una apposita classifica. In vetta spicca l'82 su Firenze che si è confermato massimo ritardatario del Lotto nell'ultimo concorso, e ora è quota 147 turni di assenza. Inseguono altri quattro numeri centenari che completano così la top five. Dopo il concorso di sabato scorso, il secondo maggiore assente è ancora il 18 su Venezia, arrivato a 124 concorsi di ritardo. Sul gradino più basso del podio c'è il 54 su Torino, che di assenze ne ha collezionate 113. Fuori dal podio il 9 su Venezia, arrivato a 112 estrazioni di ritardo. E quindi il 12 sulla Nazionale, più attardato con le sue 103 assenze. C'è chi ha puntato su uno dei numeri ritardatari per l'estrazione di oggi. Il suo “azzardo” verrà premiato? (agg. di Silvana Palazzo)

CRESCE L'ATTESA DELLA PROSSIMA ESTRAZIONE

Lotto, Superenalotto e 10eLotto saranno al centro della serata estiva di tutti i giocatori della Sisal. I numeri vincenti ed i premi verranno annunciati solo fra poche ore ed è già iniziata la corsa verso la meta finale. L'ultimo appuntamento ha dato uno scossone alle vincite del 10eLotto in particolare, grazie alla fortuna registrata da un giocatore di Messina. Il premio vinto è infatti di 100 mila euro, grazie a 9 numeri centrati su 10 e opzione Oro. Secondo posto per Bresso, nel Milanese, e in provincia di Fermo, a Rapagnano, dove due appassionati hanno indovinato due vincite da 50 mila euro ciascuno. Anche in questo caso le combinazioni fortunate riuardano 9 numeri indovinati su 10. L'appassionato più fortunato del Lotto è invece di Casalino, che ha realizzato ambo e terno su Milano per il valore di 23.750 euro. A pari merito anche un giocatore di Lamezia Terme, che ha centrato terno e ambo su Roma. Terno fortunato anche per un giocatore di Perugia, che con una giocata su Roma ha realizzato 23 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto continua a salire: il suo valore sarà di 23,3 milioni di euro per l'estrazione di stasera. Ritornano in palio anche le quote minori, in leggero rialzo nell'ultimo concorso. Due fortunelli hanno infatti indovinato il 5 da oltre 92 mila euro, mentre un unico appassionato ha realizzato più di 42 mila euro grazie al 4+. I giocatori che hanno imbroccato il 4 sono 505, per un premio di 421,11 euro, mentre 18.129 appassionati hanno centrato il 3, con un premio di 32,60 euro. Infine abbiamo la più piccola delle quote variabili, ovvero il 2. Il premio è di 5,97 euro ed i vincitori 294.621. Sono invece 2.224 i giocatori a realizzare la vincita del 2+, sempre da 100 euro cadauno, mentre 16.065 appassionati hanno indovinato i 10 euro dell'1+. I cinque euro dello 0+ sono stati regalati infine a 43.582 vincitori.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo a pochi passi dall'estrazione del Lotto di questa sera e i giocatori della Sisal si sono già attivati per partecipare alla corsa a premi. Gli appassionati potranno realizzare una o più quote che verranno messe in palio oggi, grazie ad un nuovo appuntamento con lo storico gioco ad estrazione. Sarà necessario premunirsi solo dei numeri da giocare, compilare la schedina ed il gioco è fatto. E chi invece fosse ancora indeciso? La nostra Rubrica regala anche oggi una combinazione da giocare, ovviamente grazie al sostegno della smorfia napoletana. Uno studio recente dell'Università di Cambridge e Hong Kong ha dimostrato che le persone più oneste sarebbero coloro che non hanno alcun freno nel dire le parolacce. La possibilità di parlare senza filtri impedirebbe infatti di soppesare ogni parola durante il dialogo normale con altre persone. Lo studio è stato fatto grazie ad un test su più di 70 mila profili presenti su Facebook, sottoposti al vaglio di oltre 270 utenti. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il profilo, 87, la menzogna, 31, l'onestà, 12, la parolaccia, 68, e il filtro, 20. Come Numero Oro scegliamo invece il freno, 2.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

© Riproduzione Riservata.