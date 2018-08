Manuela Bailo è scomparsa, dubbi su sms/ Ultime notizie Brescia: "quei messaggi non li ha scritti lei"

Manuela Bailo è scomparsa, dubbi su sms: ultime notizie Brescia, ansia dei familiari, "quei messaggi di non li ha scritti lei". Continuano le ricerche

Manuela Bailo è scomparsa, dubbi su sms: continuano le indagini senza sosta degli investigatori per trovare la 35enne di Nave, provincia di Brescia, di cui non si hanno notizie dallo scorso sabato 28 luglio 2018.Il quadro si sta delineando, ma c’è l’enigma dei messaggi da risolvere: gli ultimi sms li ha inviati tra sabato e lunedì sera, da quando il cellulare è stato spento. La ragazza aveva detto che sarebbe rimasta a dormire sul Lago di Garda, affermando di essere in compagnia dell’uomo con cui aveva avuto una relazione. Le sue ultime immagini risalgono a sabato scorso dalla telecamera installata all’interno dell’appartamento in cui viveva con l’ex fidanzata Matteo, relazione terminata due anni fa. Manuela avrebbe scritto: “Sono dalla mia amica Francy” sottolinea il Corriere della Sera, ma Francesca ha smentito: “Non mi ha scritto e non l’ho vista. L’ultima volta ci siamo incontrate giovedì 26 luglio 2018”.

IL DUBBIO DEI FAMILIARI

E sugli sms si stanno concentrando i genitori, con i dubbi dei familiari che aumentano. L’ex compagno ha sottolineato di aver ricevuto dei messaggi da Manuela, in cui la trentacinquenne gli comunicava di non tornare a casa e di “dormire al lago”. A Garda però non ci sarebbe mai arrivata, nonostante l’sms ricevuto domenica: “non torno, vado diretta al lavoro domani mattina”, ma anche in questo caso non è stato così. Al suo responsabile avrebbe infatti comunicato: “Ho la febbre, non vengo”, mentre a un suo collega è arrivato un sms con scritto “Sono andata dal medico, ho la bronchite, torno venerdì”. Il medico però ha affermato di non averla mai visitata. E i familiari, per voce della sorella, sono sicuri: "Siamo convinti che i messaggi inviati alla famiglia e agli amici da sabato a lunedì non siano stati scritti da Manuela". "Non so cosa pensare, mia figlia non si è mai allontanata senza dire nulla. Spero sia stato un colpo di testa suo e non di qualcun altro. Siamo preoccupati", le parole della madre Patrizia. La famiglia ha sporto denuncia mercoledì, attesi aggiornamenti sugli esiti delle ricerche.

