Milano, 25enne aggredita e palpeggiata in metro/ Ultime notizie: 32enne denunciato per violenza sessuale

Milano, 25enne aggredita e palpeggiata in metro: 32enne denunciato per violenza sessuale. Le ultime notizie: il romeno era riuscito a strapparle la camicia, poi è stato fermato

07 agosto 2018 Silvana Palazzo

Milano, 25enne aggredita e palpeggiata in metro (Foto: LaPresse)

Una ragazza di 25 anni è stata aggredita ieri sera a Milano in una stazione del metropolitana. A molestare la giovane, nata all'estero ma residente nel capoluogo meneghino, è stato un romeno di 32 anni. L'episodio è avvenuto attorno alle 23 di ieri sera. L'uomo, che ha anche tolto la camicetta alla ragazza, è stato bloccato dai carabinieri del nucleo radiomobile e denunciato a piede libero per violenza sessuale. La 25enne si trovava alla fermata di piazzale Corvetto per salire in metro. È stata avvicinata dallo sconosciuto che l'ha aggredita riuscendo anche a sfilarle la camicia. La ragazza è fortunatamente riuscita a divincolarsi e scappare. Una volta “libera” è riuscita a chiedere aiuto al personale di vigilanza che a sua volta ha allertato le forze dell'ordine. I carabinieri, come riportato dal Corriere della Sera, sono riusciti a rintracciare l'aggressore grazie alla descrizione fornita dalla giovane.

MILANO, 25ENNE AGGREDITA E PALPEGGIATA IN METRO

Prima l'ha raggiunta su una banchina della metro gialla, poi con una mossa fulminea le ha toccato il seno cercando di strapparle i vestiti. Tutto in pochi minuti. La ragazza era appena entrata nella fermata Corvetto sulla M3 quando è stata affiancata dall'uomo. Lo sconosciuto l'ha palpeggiata e lei si è difesa come meglio ha potuto urlando e divincolandosi. Fallito il tentativo, l'uomo è poi scappato verso l'uscita della stazione. Nel frattempo però la donna ha chiesto aiuto e l'uomo è stato trovato poco distante dalle forze dell'ordine. Contro di lui è scattata la denuncia. Solo qualche giorno fa, sempre in metropolitana, un'altra ragazza era stata aggredita da un uomo che l'ha molestata cercando di violentarla. Il tentato stupro è avvenuto nella stazione di Porta Garibaldi. La ragazza alla fine si è salvata grazie alla presenza di passanti ma quando è stata avvicinata una seconda volta dall'uomo si è difesa con lo spray urticante al peperoncino.

© Riproduzione Riservata.