NAPOLI, 19ENNE ACCOLTELLATA DA EX FIDANZATO: ARRESTATO/ Ultime notizie: i fatti vicino al consolato americano

Napoli, 19enne accoltellata dall'ex fidanzato sul lungomare: è stato arrestato ed è accusato di tentato omicidio. Le ultime notizie: la ragazza è grave, ma non in pericolo di vita

07 agosto 2018 - agg. 08 agosto 2018, 0.04 Silvana Palazzo

Sono accaduti nei pressi del consolato americano a Napoli i fatti che hanno portato all'arresto di Antonio Bocchetti, 25enne pregiudicato che ha sferrato cinque coltellate alla ex ragazza appena 19enne. I due hanno un figlio insieme, ma Bocchetti non ha sopportato la fine della relazione ed ha aggredito brutalmente la ragazza, che fortunatamente non è in pericolo di vita. L'aggressore ha tentato la fuga, ma dirigendosi verso la zona del consolato americano è finito in una zona in cui le forze dell'ordine non hanno faticato ad intervenire, con i carabinieri che l'hanno bloccato e soprattutto colto in flagrante, ancora in possesso dell'arma del delitto: ora il giovane, già con precedenti penali legati a fatti di camorra, dovrà rispondere del tentato omicidio dell'ex fidanzata. (agg. di Fabio Belli)

LA RAGAZZA NON E' IN PERICOLO DI VITA

Una ragazza di 19 anni è stata accoltellata dal suo ex convivente, da cui un anno fa aveva avuto un figlio. L'aggressione è avvenuta nel primo pomeriggio nella zona del lungomare di Napoli. Morena Albino, questo il nome della giovane, è stata accoltellata cinque volte dall'ex fidanzato 25enne. Si trovavano nei pressi degli scogli prospicienti la zona dove si trova il Consolato americano. Antonio Bocchetti era lì ad aspettarla e quando l'ha vista con il nuovo fidanzato l'ha raggiunta, poi la abbracciata e subito dopo accoltellata. Alcuni ragazzi che hanno assistito alla scena, come riportato da Repubblica, sono corsi a bloccare un'auto dei carabinieri che si trovava di passaggio. La ragazza è stata soccorsa e portata all'ospedale Loreto Mare, dove si trova ricoverata in prognosi riservata per le ferite riportate al torace e all'addome. Nel frattempo i militari dell'Arma hanno bloccato l'ex fidanzato.

NAPOLI, 19ENNE ACCOLTELLATA DALL'EX FIDANZATO

Quando Antonio Bocchetti è stato fermato dai carabinieri aveva ancora il coltello con cui aveva sferrato cinque coltellate all'ex fidanzata 19enne. L'accusa è di tentato omicidio aggravato. La ragazza - come riportato da Repubblica - è la figlia di Antonio Albino, pregiudicato che il 27 marzo 2004 fecce irruzione, su ordine del boss Vincenzo Mazzarella, a Forcella, rione popolare di Napoli, sparando numerosi colpi di pistola contro Salvatore Giuliano. Nel raid morì la 14enne Annalisa Durante, colpita da una pallottola che era destinata a Giuliano. Bocchetti invece ha precedenti non legati al crimine organizzato. Antonio e Morena fino a qualche tempo fa stavano insieme e lo scorso maggio hanno avuto un bambino. Di recente però lei lo ha lasciato per un altro ragazzo. Quando Bocchetti oggi l'ha vista in compagnia del nuovo partner è scattato il raptus. La ragazza ora è grave, ma non sarebbe in pericolo di vita.

