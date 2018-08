Tagliano aorta durante angiografia: muore dissanguata/ Ultime notizie La Spezia: indagato un medico

La Spezia, tagliano aorta durante angiografia: muore dissanguata un'anziana donna di 79 anni. La procura apre un'inchiesta: indagato un medico. Si attendono risultati autopsia

07 agosto 2018 Silvana Palazzo

Tagliano aorta durante angiografia: muore dissanguata (Pixabay)

Un'angiografia si è rivelata letale per una donna di 79 anni. Era stata ricoverata di mattina, quindi alla sera sarebbe dovuta tornare a casa, invece la pensionata è morta durante l'operazione per un imprevisto. La lacerazione dell'aorta ha indotto un'emorragia che non ha dato scampo all'anziana. Non hanno avuto nessun effetto i disperati tentativi dei medici di tamponare la fuoriuscita di sangue dal vaso. La donna è andata in arresto cardiaco e poi è morta. La vicenda è avvenuta a La Spezia e risale al 30 luglio scorso, ma i fatti sono trapelati ieri, sull'onda dell'autopsia disposta dalla procura per risalire ad eventuali responsabilità per colpa medica. Il pm Claudia Merlino, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha affidato l'incarico al professor Francesco Ventura. Ieri, dunque, nella camera mortuaria dell'ospedale Sant'Andrea sono stati eseguiti gli esami sul cadavere e il prelievo di reperti per effettuare altri accertamenti in laboratorio, per l'elaborazione della perizia conclusiva, da depositare entro 60 giorni.

TAGLIANO AORTA DURANTE ANGIOGRAFIA: INDAGATO UN MEDICO

Per la morte dell'anziana donna di 79 anni durante un'angiografia è finito sul registro degli indagati il nome di un medico. Si tratta di un atto dovuto in vista dell'esame medico legale per permettere l'interazione tecnica a fine difensivo. In questa prospettiva si inserisce la nomina del consulente effettuata dal legale dell'indagato, l'avvocato Andrea Corradino. Si tratta, come riportato da La Nazione, del medico legale Roberto Marruzzo. L'avvocato che assiste la famiglia della vittima, Milena Dall'Ara di Sarzana, ha invece incaricato il dottor Renato Izzo. La magistratura si è mossa dopo l'esposto presentato dai parenti della paziente deceduta. La morte per un intervento chirurgico di routine, avvenuto in anestesia locale, era assolutamente imprevedibile, ma non vogliono lanciarsi in accuse d'impeto. Chiedono invece che siano effettuati tutti gli accertamenti necessari per capire cosa sia successo e se quanto accaduto possa essere attribuito a negligenze o imperizie in sala operatoria.

