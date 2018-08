Terni, arrestata la madre del neonato trovato morto/ Ultime notizie, accusa di omicidio volontario

Terni, arrestata la madre del neonato trovato morto in un sacchetto all'esterno di un supermercato: ultime notizie, l'accusa è di omicidio volontario con aggravante

Terni, arrestata la madre del neonato trovato morto in un sacchetto di plastica all’esterno di un parcheggio: sono proseguite le indagini sulla tragedia avvenuta lo scorso 2 agosto 2018, con la donna che ha confessato di essere stata lei ad abbandonarlo volontariamente, tenendo all’oscuro della situazione il compagno e la sua famiglia. Ora la donna è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario aggravato dall’avver commesso il crimine ai danni di un discendente: la ventisettenne è stata trasferita nel carcere di Perugia. L’avvocato della madre ha già avviato le pratiche per chiedere il trasferimento della sua cliente all’interno di una struttura protetta. Ricordiamo che la donna era stata indagata a piede libero dopo l’identificazione e la confessione al pubblico ministero.

Alessio Pressi, avvocato della donna, aveva affermato in una intervista ai microfoni di Repubblica che la sua assistita “sperava che qualcuno lo trovasse vivo”. Così però non è stato: il corpicino del piccolo è stato rinvenuto privo di vita fuori dal supermercato sito nella zona di Borgo Rivo a Terni, poco distante dal raccordo Terni-Orte. A lanciare l’allarme era stato un cliente del supermarket che, dopo aver avvistato il sacchetto di plastica contenente il neonato, ha contattato i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Purtroppo per il piccolo non c’è stato nulla da fare: è morto per asfissia e ipotermia, anche se per avere la certezza sulle cause della morte è necessario attendere la perizia definitiva che sarà depositata a ottobre dal professor Mauro Bacci.

