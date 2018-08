Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: esplosione di un tir a Bologna, fiamme e un morto (7 agosto 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: inferno di fiamme a Bologna. Dodici braccianti morti a Foggia. Violentissimo terremoto in Indonesia con un pesante bilancio di vittime. (7 agosto 2018).

07 agosto 2018 Matteo Fantozzi

?Ultime notizie 7 agosto 2018? - La Presse

Come in un film di azione, ma purtroppo quello che è avvenuto a Bologna è tutta realtà. Un autocisterna ha tamponato un'altro mezzo pesante fermo a causa di un precedente incidente, nello scontro i due mezzi hanno preso fuoco esplodendo, dopo qualche minuto, in un boato assordante. Ingenti i danni con il ponte sul quale si trovavano i due mezzi parzialmente distrutto. L'incendio si è poi propagato a due concessionarie, distruggendole e facendo scoppiare le auto esposte. Grave anche il bilancio dei morti e feriti, con una persone che ha perso la vita, e 68 che invece sono state trasportate negli ospedali del circondario, dalle prime indiscrezioni 14 di esse versano in condizioni disperate. Feriti anche una quindicina di carabinieri e poliziotti, con i militari investiti dallo scoppio mentre cercavano di sgombrare la sede stradale. L'autostrada è stata immediatamente chiusa, con gravi ripercussioni sulla viabilità.

DODICI BRACCIANTI MORTI A FOGGIA

Un'incidente analogo a quello occorso pochi giorni fa ma che questa volta registra un bilancio molto più grave. Sono infatti dodici i morti nell'ennesimo scontro tra il mezzo che trasportava alcuni braccianti, impegnati nella raccolta dei pomodori, e un Tir. Lo scontro è avvenuto lungo la statale 16 all'altezza dello svincolo per Ripalta. Il mezzo, un furgone bianco con targa bulgara, si è scontrato frontalmente per cause ancora da accertare con un mezzo pesante carico di farinacei. Tra le lamiere sono rimasti dodici 12 cittadini nord africani, alcuni senza neppure i documenti identificativi. Il governo riferirà in aula nei prossimi giorni sull'episodio.

PESANTE IL BILANCIO DEL SISMA INDONESIANO

Si fa ora dopo ora sempre più pesante il bilancio del sisma che ha colpito l'Indonesia. Secondo quanto riferito dalle autorità sono infatti 140 i morti accertati e un migliaio i feriti, molte però ancora le persone date per disperse, per il momento non si contano italiani tra le vittime. Tra i superstiti il campione italiano di scherma Aldo Montana, il livornese che si trovava in ferie con la moglie si trova adesso presso la nostra ambasciata in attesa di essere trasferito in aereo in un luogo più sicuro. La Farnesina in tale contesto ha fatto sapere di aver attivato un'unità di crisi in costante contatto con l'ambasciatore italiano e con le autorità del luogo.

CHAMPIONS LEAGUE, IN CAMPO PER I PRELIMINARI

Si torna in campo con la Champions League e le gare preliminari che ci porteranno poi ai gironi. Quest'anno non ci sarà nessuna italiana, con le prime quattro del nostro campionato qualificate di diritto alla fase finale. Interessanti sono le sfide proposte oggi con grande attenzione al Da Luz di Lisbona dove si gioca Benfica-Fenerbahce. Non sono da sottovalutare anche Standard Liegi-Ajax e Slavia Praga-Dinamo Kiev che ci mostreranno diversi talenti interessanti in campo. Andiamo a vedere tutte le altre partite che si disputano oggi: Astana-Dinamo Zagabria, Qarabag-BATE, Malmo-MOL Vidi, Stella Rossa Tmava. Si gioca anche per l'Europa League la sfida Pyunik-M.Tel Aviv.

UCCIDE LA COMPAGNA A MARTELLATE

Orrendo omicidio avvenuto ieri a Roma dove un uomo, Emanuele Riggioni, ha prima ucciso la compagna, Elena Panetta, per posi scappare e costituirsi ai carabinieri di Latina. L'omicidio non solo è stato molto cruento essendo stato operato a martellate, ma aveva come movente il mancato acquisto di cocaina da parte della donna. I due che vivevano insieme da 8 mesi facevano frequente uso di "polvere bianca", al rifiuto della donna di acquistarne altra è scatto il raptus omicida. Riggioni ha confessato ai carabinieri che voleva suicidarsi, non avendo però il coraggio dell'estremo gesto si è costituito ai militari. L'uomo è stato ristretto presso il carcere di Latina a disposizione della Autorità Giudiziaria.

