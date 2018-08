VELLETRI, BAMBINA DI UN ANNO INVESTITA DAVANTI ALL'ASILO/ Roma: l'incidente mentre rientrava con la maestra

Velletri, bambina di un anno investita davanti all'asilo. Ferita alla testa, è stata trasferita all'ospedale Bambino Gesù di Roma, dove è stata operata. Ultime notizie: è gravissima

07 agosto 2018 - agg. 07 agosto 2018, 17.26 Silvana Palazzo

Velletri, bambina di un anno investita davanti all'asilo (Foto: LaPresse)

La piccola di 18 mesi, stando a quanto si apprende, versa ancora in gravissime condizioni presso l’Ospedale Bambin Gesù di Roma, dove è stata trasportata a seguito del primo ricovero presso la struttura sanitaria di Velletri: al momento la prognosi resta riservata mentre sono ancora in corso le indagini per capire le eventuali responsabilità di un mamma 27enne che l’ha investita e che si è accorta della piccola solamente dopo aver udito il tonfo. Infatti, ricostruendo la dinamica dell’incidente, pare che la bimba stesse rientrando all’asilo (aperto anche durante i mesi estivi) assieme alla sua maestra e un’altra decina di bambini dopo essere stati in un parco giochi che si trova proprio di fronte l’edificio. Anche per questo motivo, oltre alla donna alla guida della Bmw che l’ha investita, è stata sentita dai Carabinieri anche la stessa maestra anche se per adesso non è stata formulata ancora nessuna accusa. (agg. di R. G. Flore)

E' IN GRAVISSIME CONDIZIONI

Un gravissimo incidente è avvenuto nella mattina di oggi, martedì 7 agosto, a Velletri. Una bambina di poco più di un anno è stata travolta da una macchina che stava entrando nel parcheggio dell'asilo di via Del Marco Finlandese. La piccola è stata portata all'ospedale di Velletri e poi trasferita d'urgenza al Bambino Gesù di Roma, dove è stata operata. Come riportato da Repubblica, le sue condizioni sarebbero molto gravi. Intanto la polizia si è subito attivata con le indagini per ricostruire quanto accaduto. Dalle prime informazioni pare che a guidare l'auto che ha investito la bambina ci fosse una mamma di 27 anni che stava accompagnando la figlia a scuola. La macchina è stata posta sotto sequestro, mentre la donna è stata condotta in ospedale per gli accertamenti di rito sull'assunzione di alcol e droga. Gli investigatori hanno anche ascoltato la maestra dell'asilo che era con la bambina quando è avvenuto l'incidente.

L'incidente sarebbe avvenuto alle 10.30 di oggi in una traversa di via Vecchia Napoli, a Velletri. La bambina stava rientrando nell'asilo con un'insegnante quando è stata investita da un'auto che stava entrando nel parcheggio della struttura. L'asilo, aperto tutto l'anno, era al momento attivo come centro estivo. L'impatto è dunque avvenuto all'ingresso del parcheggio. La bimba è stata investita da una Bmw ed è caduta a terra. Subito soccorsa dall'automobilista e dall'insegnante, è stata portata all'ospedale di Velletri, ma a causa delle sue condizioni è stato poi disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale Bambino Gesù di Roma, dove si trova in prognosi riservata. La piccola, come riportato da LatinaOggi, ha riportato una ferita alla testa. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia stradale di Albano Laziale e una volante del commissariato di Velletri per i rilievi e le indagini.

