"Zingari scendete, avete rotto": annuncio choc su treno a Milano/ Salvini, "pensare a sicurezza passeggeri"

Annuncio choc sul treno: "Zingari e molestatori scendete!". L'episodio sconcertante si è verificato sul Milano-Cremona, la denuncia sui social di un passeggero.

08 agosto 2018 - agg. 08 agosto 2018, 16.25

E' stata una dipendente di Trenord l'autrice del messaggio a chiaro sfondo razzista diffuso tramite l'altoparlante del treno Milano-Cremona-Mantova ed oggi al centro della polemica. A segnalare l'accaduto sono stati alcuni passeggeri, molti dei quali criticati a loro volta e, secondo le ultime informazioni diffuse dall'agenzia di stampa Ansa, Trenord avrebbe già concluso l'inchiesta che era stata prontamente avviata dopo la denuncia. Ora sono al vaglio i provvedimenti a carico dell'autrice e che potrebbero costare caro alla dipendente, fino al licenziamento. Intanto ad esprimersi sull'accaduto è stato anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini che nel riportare la notizia, su Twitter ha commentato: "Invece di preoccuparsi per le aggressioni a passeggeri, controllori e capitreno, qualcuno si preoccupa dei messaggi contro i molestatori... #Viaggiaresicuri è una priorità!". Nonostante siano in tanti ad essere d'accordo con lui, c'è chi pensa anche al futuro ora incerto della dipendente che ora rischia il posto di lavoro: "Andrebbe difesa. Salvini attivati", scrive un utente. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

CAPOTRENO TRENORD DIFESA SUI SOCIAL

L’annuncio discriminatorio fatto da una capotreno a Milano nei confronti dei rom non è passato inosservato. La dipendente della Trenord ora rischia il licenziamento ed è baruffa sui social network per quanto accaduto. Vi stiamo raccontando le ultime sulla delicata vicenda, con i social network brulicanti sul tema. E sono diversi i messaggi di appoggio per la capotreno, a partire da quello di un collega su Twitter: “Solidarietà alla lavoratrice capotreno in servizio sul treno Milano/Mantova che ha detto a quanto SEMBRA in viva voce "zingari avete rotto"sicuramente reazione di disperazione per continuo contrasto con chi non paga in biglietto lasciata da sola a gestire la situazione difficile”. E ancora: "Scusate ma il razzismo qui non c'entra nulla "Gli zingari e i molestatori hanno rotto " Si è vero! Non puoi fare un viaggio in santa pace che subito ti vengono a chiedere i soldi", "ma davvero siete felici di farvi il viaggio (pagando il biglietto) in mezzo a questi parassiti che tentano di rubarvi ogni cosa?". Non mancano, ovviamente, post con tono contrario e viene chiamata in causa anche la politica, rea di aver stimolato certi episodi. Nel mirino il ministro Matteo Salvini. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

PASSEGGERO DENUNCIA: INSULTATO SUI SOCIAL

La vicenda dell'annuncio choc sul treno Milano-Cremona, nel quale si diceva a “molestatori e zingari” di scendere dal convoglio, ha preso una piega inaspettata. Il passeggero che ha denunciato quanto accaduto è stato preso di mira da critiche e insulti a volte feroci. In tanti hanno scelto di difendere l'annuncio. «Ora hai ottenuto la popolarità che volevi. Quando ti rapineranno ricordati il tuo post e ricordati che per colpa del tuo buonismo forse una persona perderà il posto di lavoro», questo uno dei tanti messaggi in risposta al post su Facebook di Raffaele Ariano, il ricercatore dell'università Vita-Salute San Raffaele che ha sollevato il caso. Consapevole e al tempo stesso colpito dalla valanga di critiche, il ricercatore ai microfoni di Radio Capital ha commentato: «Gli autori di questi commenti fanno parte della nuova Italia salviniana e sappiamo bene in che modo si esprime e con quali criteri ragiona. Non sono commenti incoraggianti, proprio per questo vanno denunciati episodi del genere». (agg. di Silvana Palazzo)

TRENORD, DIPENDENTE RISCHIA LICENZIAMENTO

Trenord ha avviato una indagine interna per l’episodio avvenuto questa mattina a Milano, con l’annuncio choc contro zingari e molestatori. Il Fatto Quotidiano rivela che è stata individuata la dipendente che ha pronunciato le frasi incriminate ed è prevista una pesante sanzioni nei suoi confronti: non è escluso il licenziamento. Un suo collega ha affermato di comprendere il suo gesto pur non giustificandolo: quotidianamente hanno luogo episodi che degenerano e che hanno “per protagonisti gruppi di immigrati che pretendono di viaggiare senza biglietto”. In questi casi i controllori "educatamente chiedono loro di alzarsi e scendere alla fermata successiva, e che ricevono per tutta risposta insulti, quando non viene inutilmente tirata in ballo la parola ‘razzista’". Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sulla vicenda che, molto probabilmente, avrà anche un risvolto politico: sui social network giungono infatti i primi commenti da parte degli esponenti delle principali forze politiche. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

"ZINGARI E MOLESTATORI AVETE ROTTO I C..."

Un episodio sconcertante si è verificato a bordo di un treno diretto da Milano a Cremona. Alle 12:20 di ieri, martedì 7 agosto, i passeggeri del convoglio regionale '2653' sono rimasti spiazzati da un messaggio diffuso da una voce femminile che diceva: “I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori. Scendete perché avete rotto. E nemmeno agli zingari: scendete alla prossima fermata, avete rotto i c...". L’episodio è stato denunciato da numerosi passeggeri che sono stati ringraziati da Trenord, l’azienda che gestisce i convogli e che ha aperto un’inchiesta interna per risalire all’autore del messaggio. "Ringraziamo il cliente per la pronta segnalazioni. Quanto riportato è grave e inqualificabile, adotteremo i provvedimenti necessari”. Trenord, poi, in una nota, ha spiegato cosa potrebbe essere accaduto: “Il dispositivo da cui si lanciano quel tipo di avvisi non è in cabina e, attraverso una manomissione, può essere accessibile anche ai passeggeri".

ANNUNCIO CHOC SUL TRENO: LA DENUNCIA DI UN PASSEGGERO

L’inchiesta avviata da Trenord per scoprire l’autore dell’annuncio choc è ancora in corso. Come riporta La Repubblica, però, l’ipotesi più probabile è che sia stata la capotreno a diffondere il messaggio anche se non si esclude la possibilità che il dispositivo possa essere stato manomesso anche da un passeggero. Nel frattempo, chi ha denunciato tutto su Facebook si chiede: “C'è qualche ente/associazione a cui abbia senso denunciare la cosa? Sono abbastanza convinto che questo comportamento sia sanzionabile. Il controllore di un treno, ad esempio, è un pubblico ufficiale”. Tra i tanti commenti c’è anche chi scrive: “Forse non ti rendi conto che siamo stanchi di essere molestati da ladri, stupratori, persone che se ne infischiano di regole e rispetto. La libertà non implica poter essere prepotente e arrogante con il sistema società. Mi spiace ma sei anacronistico e con le fette di salame sugli occhi".

