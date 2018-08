BIMBA DI 2 ANNI MUORE SOFFOCATA DA UN ACINO D'UVA/ Tragedia a Marina di Lizzano, nel Salento

Bimba di 2 anni muore soffocata da un acino d'uva: tragedia a Marina di Lizzano, a nulla è servito l'intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto salvare la piccola

08 agosto 2018 Fabio Belli

Tragedia a Marina di Lizzano, muore bimba di due anni

Tragedia a Marina di Lizzano, nel Salento: una bambina di soli 2 anni è infatti morta soffocata mentre stava mangiando un acino d'uva. La bambina si trovava tranquillamente in compagnia dei genitori, quando ha portato alla bocca un acino d'uva, dimostrando poco dopo gravi difficoltà a respirare. I genitori se ne sono accorti e hanno provato immediatamente a liberare la piccola dall'ostruzione che le impediva di respirare. A nulla sono valsi i primi interventi, e neppure il tempestivo arrivo degli operatori del 118, che si sono prodigati nelle manovre previste dai protocolli d'emergenza di pronto soccorso in caso di soffocamento. Ma tutto è stato inutile e per la piccola non c'è stato nulla da fare, con il soffocamento che è stato fatale per la bambina.

NESSUN DUBBIO SULLA DINAMICA

Gli operatori del 118 si sono fatti spiegare dai genitori della bambina, comprensibilmente sconvolti, cosa fosse successo, ma la dinamica dell'incidente è stata purtroppo banale per quanto micidiale. E' bastato un semplice acino d'uva con il suo nocciolo a bloccare la respirazione della piccola, con l'uva che si è evidentemente incastrato senza andare né su né giù. La bambina avrebbe compiuto 2 anni tra pochi giorni e si trovava nella zona di Marina di Lizzano con la famiglia, tranquillamente. I carabinieri hanno comunque iniziato un'indagine, ma la dinamica della tragedia appare purtroppo sin troppo chiara già dopo i primi rilievi e le testimonanze degli operatori del 118.

