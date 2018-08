BAMBINA IMMUNODEPRESSA IN CLASSE CON NON VACCINATI/ Treviso, a maggio 2018 la legge prevedeva l'allontanamento

Bambina immunodepressa in classe con non vaccinati: i genitori presentano denuncia contro ignoti. Per la madre si tratta di un fatto grave e non solo ideologico.

08 agosto 2018 - agg. 08 agosto 2018, 22.36 Emanuela Longo

Bambina immunodepressa in classe con non vaccinati (Pixabay)

Il contagio della bambina immunodepressa, presa da bambini non vaccinati alla scuola materna, è avvenuta a maggio 2018, con la legge che prevedeva senza dubbi né interpretazioni l'allontanamento da scuola per i bambini non vaccinati. Una questione che ora finirà in tribunale, la denuncia contro ignoti per omissione d'atti d'ufficio, istigazione alla disobbedienza e tentata epidemia è stata presentata è stata presentata dai genitori della piccola che, a seguito di un trapianto a neanche 1 anno di età, non produce gli anticorpi necessari neppure sottoponendosi lei stessa ai vaccini, a causa dell'immunosoppressione dovuta al trapianto. La vicenda potrebbe diventare un caso di scuola in un momento in cui in Italia la questione vaccini è diventata infuocata e il dibattito si è acceso dopo le nuove proposte di legge del governo gialloverde. (agg. di Fabio Belli)

"NON E' BATTAGLIA IDEOLOGICA"

Una piccola alunna di una scuola materna di Treviso, immunodepressa, è stata costretta a restare a casa per evitare il possibile contagio di varicella contratta da due bambini, suoi compagni di classe e non vaccinati. Per tale ragione i genitori della bambina hanno deciso di presentare una denuncia per omissione di atti d'ufficio, istigazione alla disobbedienza e tentata epidemia. I fatti, come spiega Il Gazzettino, fanno riferimento a quanto accaduto lo scorso maggio sebbene la denuncia sia stata depositata presso la procura solo nei giorni scorsi. La decisione della famiglia è maturata dopo la lunga assenza della figlia da scuola per via di una epidemia di varicella esplosa nei mesi scorsi, contratta da due compagni, entrambi fratelli, non vaccinati. La piccola all'età di 10 mesi è stata sottoposta ad un trapianto di fegato e per questo non può essere sottoposta a vaccini contro la varicella o il morbillo poiché risultano incompatibili con le medicine antirigetto. Per tale ragione la bambina è stata costretta a restare a casa per diverse settimane onde evitare il contagio. Sebbene l'esposto presentato dai genitori sia contro ignoti, gli stessi hanno puntato il dito principalmente contro l'istituto scolastico ed il suo dirigente. Il motivo è presto detto: la famiglia della bimba immunodepressa non sono riusciti ad acquisite le necessarie informazioni in grado di accertare che i genitori dei due bambini non vaccinati abbiano prodotto o meno delle auto certificazioni.

BAMBINA IMMUNODEPRESSA IN CLASSE CON NON VACCINATI: LA DENUNCIA

Lo scorso maggio, quando esplose una vera e propria epidemia di varicella tra i piccoli allievi della scuola materna in centro a Treviso, era ancora previsto l'obbligo di vaccinazione per l'accesso a nidi e scuole materne. Ecco perché nella denuncia si legge: "La scuola doveva allontanare i minori perché nel maggio 2018 sussisteva l'obbligo di vaccinazione come requisito d'accesso alla materna". La mamma della bambina è intervenuta all'Ansa per ribadire la sua posizione dichiarando: "Non è un fatto ideologico, è una questione seria. La magistratura deve prendere posizione sui vaccini, perché i dirigenti scolastici non possono trattare il problema con superficialità". La donna ha poi puntato il dito anche contro i magistrati che, a sua detta, "devono esprimersi in maniera tale, con condanne se serve, perché i dirigenti delle scuole d'infanzia si adeguino alle norme, senza sconti. Più vaccinati ci sono, più i nostri figli sono al sicuro". Infine ha tuonato: "Non si possono mettere in una classe bambini non vaccinati per motivi medici con altri non vaccinati per motivi ideologici".

