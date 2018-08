Bari, lite tra richiedenti asilo in un Cara: morto un migrante/ Ultime notizie, aggressione per futili motivi

Bari, lite tra richiedenti asilo in un Cara: morto un migrante. Ultime notizie, un nigeriano è stato ucciso nel corso di una aggressione per futili motivi

Immagine di repertorio (Pixabay)

Bari, lite tra richiedenti asilo in un Cara: morto un migrante nigeriano di ventisette anni. Questo quanto accaduto nel centro di accoglienza di Bari-Palese nella serata di lunedì 6 agosto 2018: secondo una prima ricostruzione, riportata dai colleghi di Repubblica, il migrante è deceduto a causa delle lesioni riportate durante un violento litigio con alcuni ospiti della struttura. Una aggressione avvenuta per futili motivi: attesi aggiornamenti dalle indagini condotte dagli investigatori, potrebbero essere coinvolti uno o due richiedenti asilo. Il ventisettenne, richiedente asilo regolarmente iscritto al Cara, potrebbe avere ricevuto un pugno o aver sbattuto la testa per una caduta dopo essere stato spinto: il nigeriano è stato trasportato nell’infermeria della struttura privo di sensi ma senza segni evidenti sul corpo. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale del 118 ma non c’è stato nulla da fare per il migrante: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

LITE PER FUTILI MOTIVI?

Vano ogni tentativo di rianimazione, il ragazzo è morto pochi minuti dopo l’arrivo dell’ambulanza del 118. Repubblica sottolinea che è stata disposta l’autopsia, affidata al medico legale Antonio De Donno: sarà questa a stabilire l’esatta causa del decesso. Continuano le indagini della Squadra Mobile della Questura di Bari, coordinate dal pubblico ministero Domenico Minardi. Gli agenti sono al lavoro per raccogliere dichiarazioni di possibili testimoni oculari, con la speranza di individuare gli aggressori e di ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo. Attesi aggiornamenti sui riscontri delle forze dell’ordine, la prima ricostruzione parla di un possibile alterco legato a futili motivi Da chiarire, inoltre, il numero degli aggressori: non è ancora certo se si tratta di uno o due ospiti del centro di accoglienza ad essere coinvolti nel tragico episodio in cui ha perso la vita il 27enne di origini nigeriane.

© Riproduzione Riservata.