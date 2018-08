Bollettino traffico Autostrade/ Ultime notizie, incidente Bologna non ha effetti su A1, A14, A13

Immagine di repertorio

Bollettino traffico Autostrade, il tragico incidente di Bologna non ha avuto effetti su A1, A14 e A13: questo quanto comunicato attraverso una nota da Autostrade per l’Italia. Vi abbiamo raccontato con dovizia di particolari quanto accaduto sul Raccordo di Casalecchio, con un brutto incidente che ha provocato una esplosione e conseguente incendio: è morta una persona, mentre sono decine i feriti. Ieri la transabilità sul raccordo è stata ripristinata ieri in entrambe le direzioni su una corsia per senso di marcia. Autostrade ha poi aggiunto: “Quindi i percorsi che da A1, A14 o A13 permettono di raggiungere la riviera adriatica e viceversa sono invariati. " Autostrade per l'Italia raccomanda inoltre di consultare la situazione in tempo reale e le previsioni di traffico sul sito www.autostrade.it, nonché sugli altri canali a disposizione di chi viaggia (My Way su SKY e La7, App MYWay, RTL e Isoradio) per pianificare le partenze dei prossimi giorni caratterizzate da flussi intensi di traffico sulla rete autostradale".

BOLLETTINO TRAFFICO AUTOSTRADE: LE ULTIME

Vi riportiamo le ultime notizie riguardanti il traffico sulle Autostrade in queste ore, giorni di partenze per migliaia di italiani per le vacanze estive. Oltre al prevedibile incolonnamento a Bologna per l’incidente sopra citato, segnaliamo una coda sul Traforo del Monte Bianco in corrispondenza di Piazzale Italiano verso Chamonix. Prevista una coda di 45 minuti. Coda anche a Genova sulla A7 Milano-Serravalle-Genova al km 132.8 direzione Genova: incolonnamento in uscita alla Barriera di Genova Ovest per traffico intenso. Taffico rallentato, invece, a Milano-Lodi sulla A1 Milano-Bologna al Km 22.3 in direzione Napoli: coda tra il bivio A1/A58 e Lodi. Segnaliamo, infine, per quanto riguarda l’Autostrada A1, forte pioggia tra Chiusi e Ceprano, così come a Padova sulla A13 e a Benevento-Grottaminarda sulla A16.

