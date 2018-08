Bologna, stime danni e risarcimenti dopo esplosione sull'A14/ Ultime notizie: “L'assicurazione coprirà tutti”

Bologna, stime danni e risarcimenti dopo esplosione sull'A14 con conseguente incendio. Il legale dell'azienda proprietaria dell'autocisterna: “L'assicurazione coprirà tutti”

08 agosto 2018 Silvana Palazzo

Bologna, esplosione e incendio sull'A14

Si intrecciano storie drammatiche a Bologna dopo l'esplosione di Borgo Panigale e il conseguente incendio. C'è il cordoglio per l'autista dell'autocisterna che ha perso la vita, Andrea Anzolin. Lui è l'unica vittima, mentre i feriti sono 145. Dei 120 pazienti curati dall'Ausl ieri 88 erano già stati dimessi e vengono seguiti negli ambulatori per le medicazioni. Il problema maggiore è rappresentato dalle ustioni. Ci sono ancora 18 ricoverati e altri 14 si trovano in osservazione breve intensiva. I chirurgi plastici sono già al lavoro per dieci ustionati in modo più serio. Tra loro ci sono tanti residenti del quartiere, da un diciottenne ad un anziano colpito mentre andava in bicicletta. Intanto è partita la conta dei danni. Sono oltre 220 le famiglie che ne hanno segnalati alle case. Il Comune invece ha fatto una prima stima: dieci milioni di euro. L'assicurazione della ditta proprietaria dell'autocisterna si farà carico dei danni. Lo dice il sindaco Virginio Merola. Per raccogliere le segnalazioni c'è un punto di informazione e si sta preparando un modello unico.

BOLOGNA, ESPLOSIONE SULL'A14: STIME DANNI E RISARCIMENTI

Ci sono giù i primi passi avanti. Il Comune di Bologna, attraverso il direttore generale Valerio Montalto, ha allacciato i contatti con l'avvocato Lucio Zarantonello che cura gli interessi dell'azienda Loro Fratelli SpA, proprietaria dell'autocisterna coinvolta nell'incidente. Il legale ha garantito che il massimale assicurativo dell'azienda è tale da poter affrontare tutti i risarcimenti. Nei prossimi giorni il Comune fornirà le indicazioni operative per intraprendere le richieste. «Vogliamo essere un tramite concreto per i cittadini che sono stati colpiti dall'incidente - ha dichiarato il sindaco Virginio Merola - come ho detto ieri siamo al loro fianco e per questo ci siamo dati da fare per capire come sveltire e facilitare le richieste. Mi auguro che tutto si possa concludere nel tempo più breve possibile e con la soddisfazione di tutti». Dalle verifiche di Arpae ed Hera comunque non risultano sostanze inquinanti nell'aria o perdite di gas. Danni anche alla sala consiliare del quartiere, alla scuola dell'infanzia Villa May e la primaria Fiorini. Verranno invece abbattuti due platani investiti dal calore dell'incendio.

