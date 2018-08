REGGIO CALABRIA, TRENO INVESTE FAMIGLIA: MORTI 2 BAMBINI, MADRE E' GRAVE/ Ultime notizie: fretta fatale?

Brancaleone, treno investe famiglia su binari: morti 2 bambini. Ultime notizie Reggio Calabria: la madre versa in gravi condizioni, mezzo fermo in attesa del magistrato

08 agosto 2018 - agg. 08 agosto 2018, 22.10 Carmine Massimo Balsamo

Immagine di repertorio (LaPresse)

Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente, è stata probabilmente la fretta ad essere fatale per la 49enne uccisa nella zona di Reggio Calabria, tra Brancaleone e Locri. Nella zona che porta infatti i bagnanti a raggiungere le spiagge, ci sono diversi passaggi a livello studiati proprio per far muovere i villeggianti al massimo della sicurezza. Impossibile in quelle zone che si verifichi un incidente: probabilmente dunque l'attraversamento è avvenuto fuori dalle zone deputate per il passaggio di turisti e bagnanti, per riuscire ad arrivare più in fretta in spiaggia. Una situazione che potrebbe essere stata fatale per la donna e i due bambini, che hanno visto sbucare il treno: a nulla è valsa la disperata frenata del macchinista, ritrovatosi di fronte a una famiglia che è stata probabilmente tradita dalla fretta di raggiungere la spiaggia. (agg. di Fabio Belli)

COMPAGNO SOTTO CHOC

Le condizioni della donna 49enne, madre dei due bambini morti dopo essere stati tutti travolti sui binari da un treno regionale in contrada San Giorgio, tra Brancaleone e Locri, sarebbe ancora in gravi condizioni. Il convoglio in questione era partito da Reggio Calabria ed era diretto a Catanzaro Lido quando ha travolto l'intera famiglia uccidendo sul colpo i due bambini, un maschio e una femmina, di 12 e 6 anni. Nonostante il disperato tentativo di frenata del macchinista, i due fratellini sarebbero stati colpiti in pieno dal treno e per loro non ci sarebbe stato nulla da fare. La madre delle due vittime, come riferisce Repubblica.it, si chiama Simona Dall'Acqua e dopo essersi accorta dell'arrivo del treno, secondo una prima ricostruzione si sarebbe lanciata per tentare di allontanare i figli, Giulia Pipolo, la minore e Lorenzo, il primogenito. Il convoglio avrebbe così travolto anche lei ferendola gravemente. Ora è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, dove le è stato riscontrato un grave trauma cranico e fratture multiple al bacino e ad una spalla. Ad assistere all'incidente ci sarebbe stato anche l'attuale compagno della donna, A.P., attualmente sotto choc ma comunque in grado di collaborare con la Polfer per tentare di ricostruire la dinamica dell'incidente immane. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo era intento a parcheggiare al momento della tragedia, dopo aver fatto scendere la donna ed i figli e non si sarebbe accorto di nulla. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

FIGLIA SFUGGITA ALLA MADRE?

Avevano rispettivamente 12 e 6 anni i due bambini investiti ed uccisi da un treno regionale a Brancaleone, in contrada San Giorgio, mentre attraversavano i binari insieme alla madre. L'intera famiglia, come spiega Corriere.it, non si sarebbe accorta dell'arrivo del convoglio, travolgendola. La madre sarebbe in gravissime condizioni e attualmente ricoverata in prognosi riservata agli Ospedali riuniti di Reggio Calabria dove è stata trasportata in elisoccorso. Per i due figli, un maschio e una femmina, non c'è stato nulla da fare, morendo sul colpo nonostante il vano tentativo del macchinista di frenare in tempo. La madre ha 49 anni, casalinga residente a Milano e si trovava in Calabria in vacanza. Con i suoi bambini erano diretti proprio al mare prima dell'immane incidente ferroviario. La donna e i due figli, avuti dall'ex marito, si trovavano in vacanza con il convivente, originario di Locride ma insegnante a Milano. Secondo una prima ricostruzione, la bambina sarebbe sfuggita di mano alla madre che l'avrebbe inseguita insieme al fratellino finendo sulle rotaie proprio mentre arrivava il treno. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

TRENO INVESTE FAMIGLIA SU BINARI: MORTI 2 BIMBI, MADRE GRAVE

Brancaleone, treno investe famiglia su binari: morti 2 bambini, la madre versa in gravi condizioni. Tragedia in provincia di Reggio Calabria oggi, mercoledì 8 agosto 2018, poco dopo le ore 15.00. Secondo quanto riportato dai colleghi di Stretto Web, tre persone sono state investite da un mezzo ferroviario in regolare transito sulla linea jonica: una madre e due bambini sono stati coinvolti nel terribile impatto in contrada San Giorgio, appena fuori dal centro abitato. I tre stavano attraversando i binari per raggiungere il mare ma non si sono accorti del transito del treno, il bilancio è tragico: i due bambini, rispettivamente di dodici e di sedici anni, sono morti sul colpo. La mamma, invece, versa in condizioni critiche: la donna è stata immediatamente trasportata in ospedale tramite l’elisoccorso. Nulla da fare per i due piccoli: nonostante l’intervento dei sanitari del 118, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il loro decesso.

TRAGEDIA A BRANCALEONE (REGGIO CALABRIA)

Non sono ancora state rese note le generalità delle tre persone rimaste coinvolte nel tragico incidente, ma Stretto Web sottolinea che dovrebbe trattarsi di una donna che è nata e vive nel Nord Italia, in vacanza insieme ai suoi due figli. E’ sposata con un noto imprenditore di Brancaleone e si trovava in villeggiatura nel Reggino per questo motivo. Sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle sue condizioni di salute: i medici hanno evidenziato che è grave. In questi minuti il treno coinvolto nella vicenda è fermo: si attende l’arrivo del magistrato, con i passeggeri che sono ancora bloccati a bordo. Strill.it afferma che sul posto sono intervenute inoltre le Forze dell’Ordine e l’autorità giudiziaria: la circolazione ferroviaria è interrotta da circa due ore, con le Ferrovie dello Stato al lavoro per effettuare il trasporto dei viaggiatori attraverso dei pullman che sono giunti sul posto.

© Riproduzione Riservata.